AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis heyetinin, PKK'nin kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmesi gündemdeki yerini koruyor. CHP ise heyete üye vermedi ve yapılan 'gizli oylamaya' da katılmadı.

Gözler Erdoğan'ın yapacağı yoruma çevrilmişken, süreci sahiplenmediği eleştirilerinin yapıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin bu kararı hakkında hala sessiliğini koruyor. Erdoğan'ın tutumu İmralı ziyaretinin toplumsal karşılığı olmadığı yorumlarının Erdoğan'ın da farkında olduğu değerlendirmelerine neden oldu.

ÖZGÜR ÖZEL AKP'NİN TEKLİFİNİ İFŞALADI

CHP Lideri Özel bir süredir partinin olağan kurultayı nedeni ile sahalardan uzak. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Özel, AKP'nin İmralı kararı çıkmadan önce kendilerine yaptıkları İmralı teklifini ifşa etti!

Hüseyin Yayman'ın İmralı ziyaretini önce yalanlaması ancak daha sonra gittiğinin ortaya çıkmasını yorumlayan Özel bu durumu 'samimiyetsiz' olarak ifade etti. CHP'nin tutumunun net olduğunu ve bu tutumu takınmaya da devam edeceklerinin altını çizen Özel, taban beklentisi doğrultusunda kararlarını tarihe not düştüklerini aktardı.

DEM tabanının kendi tabanları ile beklentileri arasında fark olmasının da normal olduğunu aktaran Özeli bunun herkes tarafından anlayışla karşılanması gerektiğini vurguladı.

AKP'nin kendilerine, "Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” şeklinde bir teklif yaptığını ifşa eden Özel'in sözleri de şu şekilde oldu:

Samimiyetsiz bir tutum. AKP zaten ilk günden beri derenin boyunu MHP’ye ölçtürerek tamamen bu işi bir siyasi rant ve risk alanı olarak yönetiyor. Bize bazı eleştiriler yapıyor ama hiç olmazsa CHP’nin tutumu net ve samimidir. Biz komisyona girdik, katkı irademizi ortaya koyduk. Koymaya devam ediyoruz. İmralı ziyareti noktasında bize oy verenlerin, tabanımızın, halkın beklentileri doğrultusunda kararımızı tarih önünde kayda geçirdik. Savunduk. DEM tabanının DEM’den beklentisi ile CHP’ye oy verenlerin CHP’den beklentisi arasında bir fark olmasının herkes tarafından anlayışla karşılaması lazım.

AKP tavşana kaç, tazıya tut yapa yapa; “Bunu ranta çevirir miyim, riskini MHP’ye taşıtabilir miyim?” hesapları içinde bir süreç yapıyor. Şimdi adaya gidildi, fotoğraf vermeye utanıyoruz. Video olmasın, tutanak olmasın. Biz daha kararımızı vermeden önce AKP’de etkili bir isim bize “Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” dedi. Ben de “Gitmek mi bu o zaman?” dedim. O da “Bu iş böyle olacak” dedi. Bu ziyaretten bizi alıkoyan neyse, AKP de bunu görüyor. Bunun kendince bir maliyet yaratacağını düşünüyor. Üstlenmemek için böyle yapıyor. Komisyonun kamuya açık kısmında da hiç konuşmadılar. “Oylama gizli olsun” dendi. “Oylama yapılmasın” bile dendi.

Uzun süredir AKP'li medyanın Öcalan'ın İmralı'ya gidişine yönelik haberleri öne çıkarmaması dikkat çekiyor. Yeniçağ olarak bu durumu sık sık haberleştiriyordu. AKP'nin Özel'e gizli teklifi ve Öclaan'ın yaşadığı hayal kırıklığını saklayamaması bu çekinik tavra bir açıklama getirmiş oldu. Son dönemde konuyla ilgili yaptığımız haberler aşağıda...