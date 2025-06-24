Öcalan; Özgür Özel’e İmralı daveti ve özerklik modeli

DEM Eşbaşkanı Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol, 21 Nisan 2025’te İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile beş saati aşan bir görüşme yaptı.

Devlet görevlilerinin de katıldığı görüşmenin özet tutanağında çok çarpıcı bölümler var.

Birincisi Öcalan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’a bir mesaj gönderiyor ve görüşmek istiyor.

Pervin Buldan bu konuda Öcalan’a diyor ki;

“Başkanım, Semra Özal’a mesajınızı ilettik. Kendisi biraz rahatsızmış, mesajı oğluna ulaştırdık.”

Öcalan diyor ki;

“Özal’ı saygıyla anıyorum. Erbakan da var. Cumhuriyeti başka türlü götüremezsin.

Bu cumhuriyeti nasıl parçalarız, nasıl götürürüz gibi bir şeyim yok.

Bu benim için anlamını yitirdi.

Demokrasi olmadan laiklik de olmaz, hukuk da. Devletin güvenliği deniyor, devletin sağlam stratejisi olmadan nasıl güvenlik olacak?”

Pervin Buldan yetkililere soruyor:

“Sezgin ve Özgür Özel’in buraya ziyareti konusunda da yetkililerle bir mutabakat oldu mu?” (CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu- OU)

Öcalan diyor ki;

“Ben bu görüşme talebimi sadece perspektif olarak söyledim. CHP meselesi yakında önem kazanacak.”

Pervin Buldan diyor ki;

“CHP ile Eş Başkanlarımız bir görüşme yaptılar.” (Öcalan’ın İmralı’da görüşme davetinin Özgür Özel’e iletildiği anlaşılıyor- OU)

Öcalan diyor ki;

“Biz burada devletle işi götürüyoruz. AKP ve Cumhur İttifakı ile ilgisi yok.

CHP kendini devletin sahibi olarak görüyor, değil mi?

İşte devletle görüşüyoruz. Bir komisyon olursa komisyon üzerinden ya da bir heyet üzerinden CHP ile görüşmeyi mutlaka istiyorum.”

1.Yetkili diyor ki;

“Sezgin gelebilir ama Özgür’ün geleceğini sanmıyorum, bilemiyorum.”

Öcalan diyor ki;

“Bizim derdimiz Cumhur İttifakı’na ya da Türkiye İttifakı’na kazandırmak değil.

Derdimiz Türkiye demokrasisini güçlendirmek.

Başarırsak demokrasi güçlenecek, Demokratik Cumhuriyet pratikleşecektir.

Anayasadaki demokrasi maddesini işlevsel hale getireceğiz.

Kürt meselesi durdukça devlet demokratikleşemez.

Varlık yokluk, beka meselesidir. Çözmeye çalışıyoruz, dinlesinler biraz.

Kurtulmuş’a da yazdım. Dinleyin, demokratik Cumhuriyet talep ediyoruz dedim. Bunun nesine karşı çıkacaksın.” (TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş- OU)

Pervin Buldan diyor ki;

Bahçeli, Davutoğlu ve Babacan’la birer görüşme planlanıyor. Davutoğlu ile görüşülmesini siz de istemişsiniz. (Görüşmeler yapıldı- OU)

Öcalan diyor ki;

“Doğu’nun mesajı geldiğinde yanıt vereceğim. (Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek- OU)

Davutoğlu’nun Stratejik Derinlik kitabı var. İlk barış sürecinin de aktif bir elemanıydı. Ona da bir mektup gönderir şunu söylersiniz;

‘Doğru hareket ettiniz, sizin o süreçteki gayretleriniz ve kitaptaki fikirleriniz hayat bulmaktadır.’

Babacan için de gerekli görüyorsanız bir mektup gönderebilirsiniz.”

Değerli okurlarım,

Öcalan AKP ve MHP tarafından hazırlanacak yeni anayasa konusunda talebini şu şekilde anlatıyor:

Burada strateji şu olmalı: Türkiye federasyondan çok çekiniyor.

Bilerek özerklik demiyorum, yerel demokrasi diyorum.

Ama bu da dünyanın her tarafında özerkliktir. Londra örneği böyledir, önemlidir.

Seçilen belediye başkanı dışında ayrıca vali yoktur.

Yerel polis, yerel yapılar belediyeye bağlıdır.

Türkiye’de de böyle bir demokrasi çerçevesi çizeceğiz.

Bunu hangi blok desteklerse biz onunla ittifak yapacağız.

Demokratik Cumhuriyet Bloku diyeceğiz. Önümüzdeki seçimlere böyle bir şeyimiz olacak.

Yerel demokrasi yanlış anlaşılıyor. Devletten pay alma savaşına dönüştürülmüş. Oysa devletle ilişkilerine sınır koyar.

Elbette ulus devletin rolü vardır, sadece onun yapacağı işler vardır, para basma vb. Biz devletin bu alanına karışmıyoruz.

Çağrımdaki barış unsurunu anlattım. İkinci unsur Demokratik Toplum’dur.

Cumhuriyet ile entegrasyon meselemiz asimilasyon, devlet içinde erime değildir, iç hesaplara dayalı bir ayrılıkçılık da çıkmaz.

Ya devletten ayrılma ya devleti ele geçirme; her ikisi de yanlış.

Üniter devlet kendini nasıl teşkilatlandırıyorsa yapsın ama demokrasiye alan tanıyacak, yer tanıyacak.

Örneğin İstanbul kenti. Yasal temeli zayıf. Devlet yasalarıyla olmuyor, yerel yönetim yasaları da yetmiyor. Yöneticisini gerçek bir seçimle seçebilecekleri, bunun Anayasal güvenceye alındığı bir şey gerekiyor.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı dedik. Kayyum falan olmaz. Bu demokrasi ilkesidir. İster yüzde 90’lık, ister yüzde 5’lik halk olsun, bunlar kendini yönetecek.

Anayasaya bunu yerleştireceğiz. Sadece Kürt değil hepsi girer. Dilini, resmi dilini tanıyoruz, devleti tanıyoruz ama bir kültür var, bunu kabul et, kültürüne göre rengi, bayrağı olsun.

Evet biz Kürtlere ulus devlet vadetmiyoruz ama demokratik, kültürel talepleri fazlasıyla hayat bulacak.

Bir ulus devletin veremeyeceği biçimde yaşama geçecek.

Demokrasi meselesinde ben heyecanlıyım.

PKK’yi kurarken dahi böyle heyecanlı değildim.

Bu çok değerlidir. Mevcut kapitalizmin kötülüğü sınırsızdır. İnsanın ufkunu yerle bir etmiş.

Dinlerde cennet ütopyası vardır, kapitalizm onu da mahvetti. Yerin altı bitti, üstü bitti, korkunç bir ütopya. Buna karşı biz umudun kapısını aralıyoruz, açıyoruz.

Asgari ücretliler, işçiler, köylüler hepsi zor durumda. O alçaklar bilmiyor sosyalizmi, biz sosyalizmin de kapısını aralıyoruz.