Öcalan özgür terörist şehit olamaz

DEM partili Sırrı Süreyya Önder’in 3 Mayıs 2025’te vefatından 2 gün sonra PKK 5- 7 Mayıs’ta Öcalan’ın çağrısı üzerine kongresini yaptığını açıkladı.

PKK ile sınır ötesi türevleri PYD, YPG, PEJAK kendilerini feshederek silahları da suçluları da teslim edecekler mi? Henüz belli değil.

Şu iki fotoğrafı düşünün:

Birincisi Sırrı Süreyya Önder’in Türk Bayrağına sarılı tabutunun önünde cenaze namazı…

İkincisi Pençe Kilit Harekat Bölgesi’nde şehit olan Sefer Alan’ın Türk Bayrağına sarılı tabutunun önünde cenaze namazı…

Türk Bayrağına sarılı bu iki tören bize şunları anımsatıyor:

Türkler ve Kürtler kardeştir.

Bu vatan toprağında bu bayrak altında doğar, yaşar, ölürler.

Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, bürokrat, işçi, memur, gazeteci, esnaf, tüccar, sanayici, iş insanı olurlar.

Kesinlikle yok birbirimizden farkımız.

Çanakkale’de kurtuluş savaşında, kuruluşta omuz omuzaydık.

41 yıldır terörle mücadeleye Türkler de Kürtler de katıldı, şehitler, gaziler verdik.

Türk bayrağına sarılı tabutları önünde cenaze namazlarını kıldık.

Binlerce şehidimizin aileleri birlikte ağladık,

Binlerce gazimizi bağrımıza bastık.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı, “Terörsüz Türkiye” açılımına destek verdik.

Kim terör bitsin, PKK feshedilsin, istemez ki? Dedik.

Ve yaptıkları kongrenin sonucu yayınladıkları bildiri ile açıkladılar. Özetliyorum:

“Halkımızı ve tüm demokratik sosyalist güçleri, başta şehitlerimiz olmak üzere 52 yıllık büyük mücadelenin ortaya çıkardığı tüm ulusal ve demokratik değerleri doğru sahiplenmeye, yaşamaya ve yaşatmaya çağırdı.

İlk büyük şehidimiz Haki Karer yoldaş şahsında tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, yurtsever halkımızı ve demokratik dostlarımızı her alanda kahraman şehitlerimizi anmaya ve Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü için mücadeleyi daha da yükseltmeye çağırıyoruz!”

Soruyorum:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti,

AKP ve MHP’liler,

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli,

Muhalefet Partileri;

PKK’nın kongre açıklamasındaki “şehit” tanımını nasıl değerlendireceksiniz?

Canlı bomba saldırıları ile yüzlerce vatan evladını şehit eden teröristlerin “şehit” diye tanımlanmasına neden sessiz kalıyorsunuz?

Bebek katillerinin, canlı bomba ile insanların toplu ölümlerine yol açan teröristlerin “şehit” sayılmasına göz yumacak mısınız?

Şartlarından birisi olan “Apo’nun fiziki özgürlüğü” sağlanacak mı?

Bu küstahlık karşısında tek bir kelime etmezseniz bilin ki;

Şehitlerimizin kemikleri sızlar. Gazilerimizin dünyaları kararır.

İsyan ediyorum; Teröristten şehit olmaz.

İsyan ediyorum; Öcalan özgür olamaz.