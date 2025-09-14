'Öcalan partisi' kuruluyor! O parti kapatılacak iddiası

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik iktidar kanadının tepki çeken adımlarına rağmen sürdürülüyor. Terör örgütü PKK'nın silahları yaktığını iddia etmesi üzerine sürecin yasal zeminine de uydurulması adına TBMM'de komisyon kuruldu.

Meclis'te süreç çalışmaları devam ederken siyasette de hareketli gelişmeler oluyor.

"ÖCALAN PARTİSİ" KURULUYOR

KısaDalga'dan Sedat Bozkurt'un haberine göre terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, siyasi parti kuruyor.

Bozkurt köşesinde "Devlet Bahçeli dillendirmeyince HDP’nin kapatılma davası da unutuldu. Ama dava devam ediyor. Bir yıl içinde değişen politik iklimin etkilediği yüksek yargıdaki rahatlama HDP’nin kapatılmasını önleyecek kadar önemli" ifadelerine yer verdi.

"KAFASINDAKİ GENEL BAŞKAN BELLİ"

HDP'nin kapatılmayacağına ancak DEM Parti'nin faaliyetlerine son verileceğine dikkat çeken Bozkurt "İçinde Türkiye olan bir yeni adla Öcalan yeni bir parti kurma hazırlığında. Parti programını da kendisi kaleme alacakmış. Kafasındaki genel başkan ise doğal olarak Selahattin Demirtaş değil, Pervin Buldan" dedi.

