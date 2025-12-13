Geçtiğimiz günlerde Meclis’te kurulan komisyon, İmralı Adası’na giderek bebek katili Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin bir kısmı, Meclis komisyonundaki diğer parti üyelerine ve kamuoyuna açıklanırken, görüşmenin tamamına dair bilgiler paylaşılmadı.

Görüşmenin tamamına dair bilgiler verilmemesi kamuoyunda büyük tepki çekerken, Sözcü yazarı Saygı Öztürk, terörist Öcalan’ın yapılan görüşmede talep ettiği maddeleri köşesinde yazdı.

“DOĞU BÖLGESİ’NDE ANA DİLDE EĞİTİM İSTİYOR”

Öztürk, yazdığı köşe yazısında, bebek katili Öcalan’ın, belli bölgelerde etnik köken ve mezhep baz alınarak ana dilde eğitim yapılmasını talep ettiğini iddia etti. Yani Saygı Öztürk’ün yazısına göre Öcalan, Doğu Bölgesi’nde ana dilde Kürtçe eğitim verilmesini istiyor.

“SDG’NİN SİLAH BIRAKMASINA KARŞI ÇIKIYOR”

Saygı Öztürk’ün bir diğer iddiasına göre ise Öcalan, SDG’nin silah bırakmasına karşı çıkıyor. Asker olmasalar bile polis olmalarını öneriyor.

PKK elebaşının istekleri bitmek tükenmek bilmiyor. İddiaya göre Anayasa’da "Türk" kelimesinin yanına "Kürt" kelimesinin de eklenmesini istiyor. Ancak, Türk halkının resmi dilin Kürtçe olmasını kabul etmeyeceğini düşündüğü için şimdilik “Ana dilde Kürtçe eğitim” talep ediyor.

“ANAYASANIN 66’NCI MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK İSTİYOR”

Öte yandan Öcalan, Anayasanın 66’ncı maddesi üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

İşte o madde: “Türk milletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.”

“ÖCALAN PETROLDEN PAY İSTİYOR”

Terörist Öcalan, bol keseden istemeye devam ediyor. Avrupa Yerel Yönetimler şartının yerine getirilmesini, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini talep ederken, petrolden elde edilen gelirlerin bir kısmının ise bu yerel yönetimlere aktarılmasını istiyor.

Öcalan, Gabar dağından çıkan petrolden, oradaki yerel yönetime pay verilmesini istiyor. Öcalan, iddiaya göre bununla da kalmayarak, Güneydoğu’daki barajlardan elde edilen elektrikten de oradaki yerel yönetime pay istiyor. PKK’lılara af çıkarılması, iş verilmesi, rehabilitasyonlara tabi tutulmaları, siyaset yapmalarının önündeki engelin kaldırılması da isteklerinin arasında.