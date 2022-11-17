- "Öcalan seçim öncesi cezaevinden çıkarılır mı?"

Altılı Masa toplantılarının 2. Turu 2. Buluşması öncesi, "6 lider ittifakın adını koyup atağa kalksın" başlıklı ve 13 Kasım tarihli yazımda altı lidere çağrıda bulundum.

14 Kasım'da bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın imzaladıkları ortak manifestoda şu paragraflar dikkatimi çekti:

- "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kamuoyuyla paylaşacağız.

- Ortak Çalışma Grubu, temel politika alanlarında 9 ana, 60 alt başlık altında yürüttüğü çalışmada önemli bir ilerleme kaydetmiştir.

- Bu çalışma ile ülkemizin içinde bulunduğu sorunların hızlı ve kalıcı biçimde çözülmesi için atılması gereken somut adımları ortaya koyacak, belirlenecek ortak hedefleri, politikaları ve projeleri ortak taahhütlerimiz olarak büyük bir kararlılıkla gerçekleştireceğiz."

Değerli okurlarım,

Şimdi bu açıklamadaki somut adımları tek tek alıp değerlendireyim.

- Birincisi; Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonudur.

Ortak açıklama şöyle:

- "Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır."

AKP, HDP, MHP, BBP, Vatan partisi yeni anayasa için iş birliği yaparlarken 6 lider ucube Tek Adam Rejimini sonlandırmak için beklenen Anayasa değişikliği metninin kodlarını saptadılar bile…

- İkincisi; Seçim Güvenliği Komisyonudur.

Ortak açıklama şöyle:

- "Seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere tüm süreçte atılacak adımları planlamakta, seçim güvenliği için güç ve iş birliğimizi eksiksiz şekilde yürütmek için çalışmalarını sürdürmektedir."

Seçim güvenliği AKP iktidarı döneminde özellikle doğu ve güneydoğu illerinde mezra, köy, belde gibi yerleşim bölgelerinde büyük önem taşımaktadır.

Yerel yönetimler seçiminde CHP ve İYİ Partinin millet ittifakının iş birliği ile cumhur ittifakı büyük yenilgiye uğradı.

Bu başarının perde arkasında seçim sandıklarının güvenliği ve ıslak imzalı tutanaklar rol oynadı.

6 liderin seçim güvenliğine önem vermesi şarttır.

Üçüncüsü; İletişim Komisyonudur.

Ortak açıklama şöyle;

- "Altılı Masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Anayasa çalışmasının milletimize daha etkili bir biçimde sunulması için ülke genelinde ortak programlar tertiplenmesi kararını aldık.

- Türkiye'nin yarınlarının inşası için yapılan çalışmalar kamuoyu tarafından isimli web sitesinden takip edilebilir."

İşte bu "6'lı masada sohbet ediyorlar" iddialarını çürütecek ve seçime 6-7 ay kala topluma verilecek mesajları ve sorunların çözüm yollarını ortaya koyacak en önemli adımdır.

Değerli okurlarım,

Altılı Masanın değil millet ittifakının genişlemesi konusundaki görüşümü hatırlarsınız.

Anlaşılan o ki bu toplantıda altı lider de benim gibi düşünmüşler.

Önümüzde kurulacak bir ittifak vardır ve altı liderin ortaya koyacağı başta güçlendirilmiş parlamenter rejim olmak üzere ortak hedeflere inanan ve destekleyen her parti bu ittifakta yer alabilir.

Altılı masadan beklediğim bir açıklamada da şudur:

- "Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık."

28 Kasım'da, "Anayasa değişikliklerini" açıklayacak olan altı lider sonraki aylarda da "ortak programlar" düzenleyeceklerini belirterek hedeflerini de özetle şöyle açıkladılar.

- "Altılı Masa olarak bu adaletsiz ve çarpık düzene son verecek;

- Enflasyonun tek haneye indirildiği,

- Alım gücünün yükseltildiği,

- İnsan onuruna yaraşır gelir sağlayan istihdam artışlarının gerçekleştirildiği,

- Yoksulluğun ortadan kaldırıldığı,

- Sosyal adaletin sağlanarak toplumun tüm kesimlerinin refahtan adil bir şekilde pay aldığı kapsayıcı bir ekonomi inşa edeceğiz,

- Temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz.

- Bizler Anayasayı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz.

- Yarının Türkiye'sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır.

- Bizler, toplumun bir kesimini siyasi rehine gibi kendi saflarında tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye kalkışan bu çarpık siyasi anlayışa son vereceğiz.

- Sansür yasasıyla gerçeği dahi kendi tekeline almaya çalışan, basını susturan, sivil toplumu ve sosyal medyayı tehdit olarak gören, demokrasinin nefes borusu olan düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu otoriter yönetim anlayışına hep birlikte son vereceğiz.

- Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında konuşan, tartışan, kendini özgürce ifade eden, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'yi; adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz."

Türk milletinin bu ucube Tek Adam Rejimi ile bir gün dahi geçirmeye tahammülü kalmamıştır. 6 liderin bu açıklaması millete güven vermiştir.

Değerli okurlarım,

"Demirtaş seçim öncesi cezaevinden çıkarılır mı?" başlıklı yazıma gelen yüzlerce mesajda şu soruyu yanıtlamam istendi:

- "Öcalan seçim öncesi cezaevinden çıkarılır mı?"

Şöyle yanıt vereyim;

- Erdoğan seçimi kazanmak için her şeyi yapabilir…