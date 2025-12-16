AKP cephesinde 'İmralı' rahatsızlığı büyüyor. Komisyona sunulan raporlarda “umut hakkı”nın dillendirilmesi ve terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına yönelik çağrılarının, parti içinde kaygı yarattığı öğrenildi. Parti içinde yüksek sesle itirazlara yol açtığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, bu söylemlerin yalnızca siyasi değil, toplumsal ve psikolojik sonuçlar da doğuracağı görüşü dile getiriliyor. Parti yönetimine yakın isimler, açılım sürecinin bu dil üzerinden ilerlemesinin, kamuoyunda tepkiye yol açabileceği, partinin güvenlik hassasiyeti yüksek seçmeni kaybedeceği uyarısında bulunuyor.

Kulislerde, “umut hakkı”, “infaz indirimi” ya da “özgürlük” gibi kavramların, Öcalan üzerinden tartışılmasının, AKP’nin uzun süredir kurduğu terörle mücadele söylemiyle çelişki yarattığı ifade ediliyor.

AKP’li bir milletvekili bu tarz ifadelerin kulislere “Bu başlıklar siyasette savunulamaz. Terör örgütü elebaşı üzerinden kurulan bir dil, AKP’ye oy kazandırmaz; tam tersine mevcut seçmeni de uzaklaştırır.” şeklinde yansıdığını ifade etti.

Öcalan'ın serbest bırakılması çağrılarının, Cumhur İttifakı dengeleri açısından da riskli bir tablo yaratabileceği ifade ediliyor.

‘DEVLET ÇİZGİSİ’ VURGUSU

AKP cephesinde öne çıkan eğilimlerden biri de açılım sürecinin terörle mücadeleden koparılmaması yönünde... Parti yönetiminin, kamuoyuna dönük mesajlarda “devletin kırmızı çizgileri”, “güvenlik” ve “milli birlik” vurgusunu yeniden öne çıkarmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Kulislerde, AKP’nin bundan sonraki süreçte daha kontrollü bir tutum alabileceği, PKK elebaşı Öcalan’ı merkeze alan hiçbir söylemi sahiplenmeyeceği ifade ediliyor.

AKP kulislerinde özetlenen tablo şöyle:

Açılım süreci tartışılabilir; ancak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın adı, serbestlik çağrıları ve “umut hakkı” söylemi gündemin merkezine taşındığı anda, AKP açısından bu sürecin siyasi zemini de toplumsal karşılığı da kalmıyor.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmasının, Türkiye'deki yankıları devam ediyor.