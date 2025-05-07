Öcalan'a af mı geliyor? Cem Küçük canlı yayında açıkladı

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Küçük’ün aktardığına göre, Bakan Tunç infaz düzenlemesiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü doğrularken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik bir af planının gündemde olmadığını belirtti.

“GENEL AF DEĞİL, ÖCALAN’A AF SÖZ KONUSU DEĞİL”

Adalet Bakanı Tunç’un açıklamalarını kamuoyuna duyuran Cem Küçük, görüşmede gündeme gelen konuları canlı yayında şu ifadelerle aktardı:

"Benim kendi avukatlarımın da müvekkilleri var, infaz düzenlemesiyle ilgili bir gelişme olacaktı. İptal mi edildi diye soruldu. Bakanımız reklam arasında beni aradı. İnfaz düzenlemesi üzerine bir çalışma var ama bu genel af gibi bir şey değil. Öcalan'a af, genel af diye bir şey yok. Yargı reformu diye bir paket vardı, o paketin içinde bazı düzenlemeler olacağını söyledi. Haftasonu infaz, haftaiçi infaz... Onla ilgili AK Partili ve MHP'li milletvekilleri bunları konuşacağız dedi. Üzerine konuşuluyor. Değerlendiriliyor. Mutlaka çıkacak ama zamanı ve süresi belli değil."