İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan vatan haini Abdullah Öcalan aile üyeleri ile cezaevinde görüştü.

Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu, İmralı'da aile görüşü kapsamında, aralarında yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da bulunduğu yakınları ile görüşme yaptığını açıkladı.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından paylaşılan bilgi notunda, "İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

EN SON AİLESİYLE KURBAN BAYRAMI'NDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Vatan haini Öcalan, en son geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda ailesiyle görüşme gerçekleştirmişti.

Asrın Hukuk Bürosu, yapılan görüşmeye dair, “Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu; Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni; Ömer Hayri Konar ile kardeşi; Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 7 Haziran 2025 tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde aile görüşü gerçekleştirmiştir” açıklamasını yapmıştı.