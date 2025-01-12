Öcalan'a 'beyefendi' diyen MHP'li milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nu hakkındaki tweeti gündem oldu

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenlediği programa katılan MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a “beyefendi” dedi. MHP'li Taylak daha sonra yaptığı açıklamada dilinin sürçtüğünü söyledi.

Mehmet Taytak açıklamasında “Oradaki bir hanımefendiye hitap ederken ya da beyefendiden bahsederken 'beyefendi' diye hitap edilir. Orada dilim sürçtü. bizim için Abdullah Öcalan teröristtir” dedi.

"ÖCALAN CANİSİNİ DE SERBEST BIRAKACAK MISIN?"

Mehmet Taytak'ın tepki çeken açıklaması üzerine, kendisinin Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı 2022 yılına ait bir paylaşımı gündeme oturdu.

MHP'li Mehmet Taytak'ın 2022'te Kemal Kılıçdaroğlu'nu Öcalan üzerinden hedef aldığı ortaya çıktı. Taytak'ın o dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik "Öcalan canisini de serbest bırakacak mısın?" sözlerini kullandığı görüldü.

Mehmet Tavtak'ın gündem olan tweeti şöyle: "Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında, terörist Demirtaş’ı, Soroscu Osman Kavala’yı serbest bırakacaklarını ifade etmiş. Sorarım sana, Öcalan canisini de serbest bırakacak mısın? MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ"

Bahçeli bu sözlerini MHP grup toplantısında yapmış, Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na sorduğu Öcalan canisini de serbest bırakacak mısın? sorusu MHP'nin sitesinden paylaşılmıştı.