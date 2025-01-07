Öcalan'a ev hapsi iddiasına AKP'den ilk açıklama!

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, genel affın gündemlerinde olmadığını söyleyip aynı MHP'lİ Feti Yıldız gibi hasta mahkumların tahliyesi için var olan düzenlemeyi işaret etti.

TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında katıldı.

AKP'li Güler, İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin dün (6 Ocak) TBMM'de AKP grubunu ziyaretine ilişkin değerlendirme yaptı.

"İçerik hakkında bir şey deme imkanım yok; çünkü karşılıklı güven ilişkisi içerisindeki mahrem bir görüşme. Ama çok uzun yıllar hem ekonomik olarak hem toplumsal yansımaları olarak büyük etkileri olmuş Türkiye’nin önemli meselesi haline gelmiş bu konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. En azından hava çok olumlu bir zeminde yürüyor. Herkeste bir şekilde iyi niyetle buna katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda da samimiyetle bu olumlu havaya katkı sağlama adına bu niyeti devam ettiğini görüyoruz ve bundan sonra da devam edecek bu süreç. 2025 yılı itibarıyla tamamen Türkiye’nin başında büyük bir bela olarak duran bu meselelerin çözülmesi, Türkiye’nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba olarak görüyoruz. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum, inşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir"

Güler, bölgesel risklere dikkat çekerek, sürecin önemine vurgu yaptı.

Güler, "Türkiye’nin toplumsal barışının önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli hale geleceğini gördüğümüz birçok olaylar gelişecektir ve bu yönüyle de beraber bu toplumsal temsilin sağlandığı önemli yer Meclis’tir. Meclis'in, siyasi parti gruplarının doğrudan bilgilendiriliyor olması çok kıymetli bir şeydir" dedi.

Güler, terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı yönündeki iddialar soruldu. Bu iddiaya gündeme ilk AKP yandaşı Rasim Ozan Kütahyalı getirmişti.

EV HAPSİ SORULDU! "CUMHURBAŞKANIMIZIN ZATEN YETKİSİ VAR"

Güler, DHA'nın haberine göre; şunları söyledi:

"Dönem dönem görüşmeler yapılacak. Bunu bir takvime bağlarsak doğru olmaz. Arkadaşlar ziyaret yaptılar, Sırrı Bey ile Pervin Hanım ilk görüşmeleri yaptılar. Şimdi görüşlerini bizlerle paylaşıyorlar, diğer siyasi parti gruplarıyla paylaşıyorlar. Devamında da o cevaplar, beyanlar tüm herkes düşüncelerini ifade ediyor onlar iletilecek, onlar belli bir şekilde olgunlaşacak, ona göre de belli olur. Bunu bir takvime bağlamak doğru değil. Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok. O günün şartları, özelliği, durumu bugüne taşıdığımda hiç birbiriyle benzer durum yok. Bölgesel denklemlerde çok büyük kriz alanının oluşacağı, dünyanın belki birkaç yılında, farklı küresel mücadelelerin çok daha yıkıcı hale gelebileceği bir dönemden bahsediyoruz. Toplumsal iç barışımızı muhafaza edip, bu duruma hazırlanmak gerekiyor"

Güler, DEM Parti heyetinin ziyaret talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini, AK Parti heyetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediğini söyledi. ,

Güler, görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakın zamanda ziyaret edip, bilgilendireceklerini de kaydetti.