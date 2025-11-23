İmralı süreci devam ediyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aldığı kararla (21 Kasım 2025) komisyondan seçilecek temsilciler terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidecek. Komisyonda olan CHP ise İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini açıkladı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, komisyon üyelerinden oluşan heyetin İmralı ziyareti konusunda hazırlık yapılıyor. Mevzuata göre terör suçlarından hükümlü ve tutuklu olanların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Adalet Bakanlığının yazılı izni aranıyor. Bu sebeple, Meclis’ten İmralı’ya gidecek milletvekillerinin Adalet Bakanlığına resmi başvuru yapması gerekiyor.

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. İmralı’ya ulaşımın helikopterle sağlanacak. Öcalan’la yapılacak görüşmede tutanak tutulacaksa, bunu Meclis’te görevli stenograflar değil, yine MİT görevlileri yerine getirecek.

Görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacak.

ÖCALAN'A SORULACAK İLK SORU

Terörist Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade edildi. Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor. Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının YPG’yi de içerip içermediği olacak. Görüşmenin Pazartesi veya salı günü yapılması bekleniyor.

Kaynaklar, Öcalan’ın vereceği mesajların Suriye’nin kuzeyindeki SDG’nin Şam yönetiminin silahsızlanmasını hızlandıracağını belirtiyor.

Öte yandan, Meclis heyetinde AKP’den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti’den Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in yer alacağı bildirilmişti...