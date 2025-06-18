Öcalan'dan AKP'nin 8 kalesini ele geçirecek hamle! Talimatı şimdiden verdi... Teröristbaşı parti liderliğine soyundu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı meclise davet edip, ‘terör örgütünü lağvedin’ çağrısı ile başlayan süreçte teröristlerin fesih kararı almasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aile yakınlarının teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin teröristbaşının konuşması paylaşıldı. Bebek katili Öcalan, siyasi bir lider edasında DEM Parti’ye siyasi yol haritasını çizdi. Öyle ki AKP’nin kalesi olarak görünen Karadeniz’de bile partisinden oy artışı istedi.

Bebek katili Abdullah Öcalan, 7 Haziran'da Kurban Bayramı dolayısıyla aile yakınlarıyla bir görüşme yaptı. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; görüşmede yer alan isimlerden DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve terörist Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, görüşmenin detaylarını aktardı.

BEBEK KATİLİ SİYASİ LİDERLİĞE SOYUNDU

Ömer Öcalan'ın söylemlerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan siyasi bir lider edasında DEM Parti’ye siyasi bir yol haritası çizdiği görüldü. Teröristbaşı Öcalan, “Karadeniz’de, Akdeniz’de, İç Anadolu’da DEM Parti potansiyelini ortaya çıkarmalı. Bütün Türkiye’de bir ekonomik kriz var, yoksulluk var. Birçok kentte işçi dostlarımız var. DEM Parti bunun için çalışmalı. Bir kriz var, ekonomi kötü, yoksulluk büyük, işçiler artık geçinemiyor. DEM Parti bu konulara eğilmeli ve her yerde gücünü arttırmalıdır" dedi.

AKP’NİN KALESİ DETAYI

AKP’nin 8 ili kazandığı ‘kalesi’ olarak tabir edilen Karadeniz’de de DEM Parti’nin oy oranını artırması gerektiğini söyleyen teröristbaşı Öcalan, "DEM Parti olarak yüzde 20 oy bandına ulaşırsanız bu ülkede iktidar sizsiniz. Birçok şeyi değiştirebilirsiniz. İktidarın ortağı olursunuz. Bunun için potansiyelinizi oya çevirmeniz gerek. Demokratik bir siyaset ile DEM Parti’nin oyları yüzde 20’yi geçer. O zaman Ortadoğu’da daha etkin bir siyaset yapılır” şeklinde konuştu.