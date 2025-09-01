Öcalan'dan öyle bir mesaj geldi ki! 'Süreç başarıya ulaşırsa...'

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, Rûdaw Araştırma Merkezi’nin Erbil’de düzenlediği çalıştaya gönderdiği mesaj dikkat çekti. Abdullah Öcalan’ın mesajını DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar okudu.

'SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞIRSA...'

Öcalan, mesajında iktidarın devam eden 'Terörsüz Türkiye' adımlarıyla ilgili "Türkiye’deki bu süreç başarıya ulaşırsa bütün Orta Doğu’nun kaderi değişecek; savaşların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşam alacak" ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın, "Türkiye’de barışın zor yakalanan bir ihtimal olduğunu 40 yılda defalarca gördük. Bu sefer de barış imkanını zor yakaladık ama sonuca vardırmak için tüm gücümüzle çaba harcıyoruz" değerlendirmesi dikkat çekti.

"ORTA DOĞU’NUN KADERİ DEĞİŞECEK"

Mesajında dikkat çeken ifadeler kullanan Öcalan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması halinde bütün Orta Doğu’nun kaderinin değişeceğini iddia etti. PKK lideri savaşların ve yıkımların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönem başlayacağını öne sürdü.

"KÜRTLER DEMOKRATİK BİRLİKTE BULUŞMALI"

Öcalan, mesajında ayrıca Kürtlerin demokratik temelde birlik olması gerektiğini savunarak

"Benim tercihim Kürtlerin kendilerine demokratik toplum merkezli ilişki imkanı veren devletlerle bütünleşme ve dayanışma içinde olmalarıdır." dedi.

Öcalan dayanışma çağrısını ‘demokratik toplum temelli entegrasyon’ olarak tanımladı. Kürtler arasındaki ilişkilerin demokratik birlik biçiminde olması gerektiğini söyleyen Öcalan "Bütün Kürtleri demokratik zeminde buluşmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

