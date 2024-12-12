'Öcalan'ı çıkarsınlar öldürteceğim'. MTP Genel Başkanı'ndan çarpıcı açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda Öcalan gelsin Meclis’te terör örgütünün lağvedildiğini ifade etmiş yapılan açıklama hala Türkiye gündeminde büyük bir tartışma konusu olmuştu.

Bahçeli’nin açıklamasına AKP tarafından da destek gelirken, konuyla ilgili henüz herhangi bir adım atılmadı. Öcalan’ın İmralı’dan çıkartılıp Ankara’ya getirilerek cezasının ev hapsine döndürüleceği iddiaları kamuoyunda ciddi şekilde konuşulmaya başlanırken, MTP Genel Başkanı Ahmet Yılmaz konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"O İTİ EV HAPSİNE ÇIKARSINLAR EN YAKININDAKİ ADAMA ÖLDÜRTECEĞİM"

Ahmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Türk milletinin sinir uçlarıyla algısıyla oynanıyor. Alay ediliyor. Buna kimsenin gücü yetmez. O İmralı’daki iti ev hapsine çıkarsınlar namus ve şeref sözü veriyorum en yakınındaki adama onu öldürteceğim. Ona dokunamama sebebimiz orada olması. Çocuklarımın intikamını bu yüzden alamıyoruz. Açıkça söylüyorum, çıkarsınlar öldürteceğim” ifadelerini kullandı.