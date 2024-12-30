Öcalan’ı idamdan hangi lider kurtardı?

MHP lideri Devlet Bahçeli 22 Ekim'de terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik ''Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin, umut hakkından da yararlansın” dedi.'

Tepkiler olunca “DEM milletvekilleri İmralı’ya gitsin” dedi.

DEM Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Öcalan’ın idam ilmiği siyaset sahnesinde; Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Müsavat Dervişoğlu’na malzeme olurken unutulan söz ve eylemleri hatırlayalım:

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye “tam üyelik” elma şekeri ile şu talimatı veriyor.

“Terör suçlarına getirilen istisna, herhangi bir ihtirazı kayıt getirilmesine izin vermeyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 No.lu Protokol ile uyumlu değildir.”

1 Ağustos 2002’de 14 maddelik “AB ile uyum” maskesi ve “Demokrasi Paketi” süslemesi ile “idam cezasının kaldırılması” Meclis komisyonunda kabul edildi.

Olmazsa olmaz birinci madde “terör suçlarından idam cezasının kaldırılması” idi.

ANAP Grup Başkanvekili Beyhan Aslan’ın imzası ile 2 Ağustos’ta genel kurula getirildi anayasa değişikliği.

AKP’nin milletvekili olamayan kurucu genel başkanı siyasi yasaklı; Recep Tayyip Erdoğan idi.

Grup Başkanı Mehmet Ali Şahin AKP’nin net tavrını şöyle açıkladı:

“Avrupa Birliğine girme hedefi, siyasî partileri de aşmış; devletimizin, ülkemizin bir ulusal projesi haline gelmiştir.

Türkiye eğer, Avrupa Birliğine girmek istiyorsa, bu kriterleri ülkesine taşımak durumundadır.

Birçok kriter içerisinden bir tanesi de ölüm cezasının kaldırılmasıdır. Ölüm cezasının kaldırılmasını Parti olarak, Grup olarak biz de istiyoruz.”

Oylama sonucu şöyleydi:

AKP 53 evet, ANAP 76 evet, DSP 55 evet, DYP 65 evet, SP 22 evet, YTP 50 evet, Bağımsızlar 11 evet.

7 partiden 113 milletvekili olan MHP idamın kaldırılmasına “hayır” diyerek tepki olarak genel kurulu terk etti.

445 milletvekilinin bulunduğu mecliste anayasa değişiklinin kabulü için üçte iki artı bir hesabı ile 297 oy yeterliydi.

Sonuç; 332 kabul oyu ile Anayasa değişti, bebek katili Öcalan idam edilmekten kurtuldu.

Öcalan’ı idamdan Bahçeli mi Erdoğan mı kurtardı?

Eğer o gün Erdoğan ve AKP 53 milletvekili ile MHP ve Bahçeli gibi tavır koysaydı toplam 166 “hayır” oyu olacaktı.

“289 evet” oyu ile halk oylamasına gidilecekti.

Ve Türk Milleti o gün Öcalan için idamın kaldırılmasına “evet” oyu kullanmazdı.

Oylama günü genel kurulda locada olan Erdoğan idamın kaldırılması için şöyle dedi:

“Bu, çok büyük bir başarıdır. Özellikle TBMM'yi takdir ediyorum, alkışlıyorum. 'Bu kadar kısa sürede olmaz, bu araya sıkıştırılmaz' diyenler cevabı aldılar. Top artık AB'de. Atacakları adımlarla ne derece samimi olduklarını göreceğiz.”

2002’den 2024’e 22 yıldır AB’den ne gördün?

Söyleyeyim; 2002’den bu yana, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya olmak üzere senin iktidarın döneminde tam 13 ülke AB’ye tam üye oldu Erdoğan.

Samimiyetlerini gördün mü hala göremedin mi Erdoğan?

Türkiye’yi samimiyetle (!) sığınmacı deposu yaptıklarını da sayende yaşıyoruz Erdoğan.

2014 cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Bahçeli Erdoğan’a sordu:

“İmralı’ya ne söz verdin?”

Erdoğan kendisinin sorumluluğunu Bahçeli’ye yıkarak cevap verdi:

"Bahçeli, benim adım Tayyip Erdoğan. Ben hayatım boyunca, Rabbime hamdolsun, bu vatanımı, milletimi kimseye satmadım.

Onun hesabını siz verin. Ecevit, sen Bahçeli ve Yılmaz, üçünüz beraber, burayla ilgili idam kararını Sümen altı ettiniz.

Sümen altı eden sensin. Niye itiraz etmedin?

Niye o zaman kalkıp da hükümetten çekilmedin…"

Bahçeli şu soruyu sormadı:

Sen niye idam cezasının kaldırılmasına onay verdin Erdoğan?

Öcalan’ı idamdan Bahçeli mi Erdoğan mı kurtardı?

Yanıt: Erdoğan kurtardı…

Son sorum şu: Öcalan’ı umut hakkı vererek kim affedecek?

İlk adım İmralı’da atılınca yanıt belli oldu: Bahçeli ve Erdoğan…