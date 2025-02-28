Öcalan’ın açıklamasında herkesten gizlenen gerçek ortaya çıktı! DEM Partili isim duyurdu

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'la görüşme gerçekleştiren İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, T24'ten Murat Sabuncu ve Şirin Payzın'ın sorularına cevap verdi.

Hatimoğulları, Öcalan'ın PKK'ya silah bıraktırma çağrısının video ile kayıt altına alındığını açıkladı. Hatimoğulları, videonun Kandil'e gönderileceği konusunda bir bilgisi olmadığını ifade etti.

“ÇAĞRININ VİDEOLU OLACAĞI YÖNÜNDEYDİ”

Hatimoğulları çağrının bebek katili Öcalan’ın çağrısının videolu olacağına yönelik şunları söyledi,

“Bizdeki bilgi de böyleydi. Onu da belirteyim. Heyetimize gönderilmiş olan bilgi de çağrının videolu bir çağrı olacağı şeklindeydi.

Biz de öyle biliyorduk. Fakat son anda biliyorsunuz işte Bakan'ın yapmış olduğu açıklama, mevzuata aykırılık, bu da aslında yani bizce de çok doğru görülmedi yani, mevzuat dediğimiz meselede.

Mesela tecrit de mevzuata aykırı ama 4,5 senedir de tecrit var. Oradan bakmamak gerekiyor. Fakat Sayın Öcalan, "Yönteme takılmayın." dedi. "Mühim olan buradan sesin ve mesajın gitmesidir.

Ve biz de tabii sonuç itibariyle çağrının sahibi kendisi, muhatabı kendi örgütü. En nihayetinde biz demokratik siyasette bu işin hani bu tarafında olduğumuz için karar onlara aittir.

“VİDEO KAYDI ALINDI”

Şimdi burada, ve böyle oldu ama hemen tamamlıyorum. Hani sizin dediğiniz manada bunu Kandil'e göndermeyeyim hedefliyorlar.

Bir kayıt alındı, evet orada. Ya da başka bir şey mi hedefleniyor, bilmiyoruz. Ama o video kayıtları, hani bizde yok”

"BAKAN, VİDEO KAYDI MEVZUATA UYGUN DEĞİL DEMİŞTİ"

Yılmaz Tunç, Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının video ile olup olmayacağı sorusuna, "Hükümlü video ile mesaj veremez. Terör elebaşının muhatabı terör örgütüdür. Hükümlülerin video ile dışarı ile temasını sağlayacak kanunumuz, yönetmeliğimiz, mevzuatımız söz konusu değil. Özellikle şehit ailelerimiz ve milletimiz müsterih olsun. Bu noktada onları rencide edecek, üzecek herhangi bir tavır içerisinde devletimiz olmaz. Tüm hedefimiz terörü sonlandırmak" yanıtını vermişti.