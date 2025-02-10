Öcalan’ın ağzındaki baklayı eski vekil çıkarttı! Yer yerinden oynayacak

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Halkların Demokratik Kongresi (HDK) tarafından gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan 'Halkların Eşit ve Özgür Yaşamı Yolunda Çözüm Barışta' başlıklı konferans başladı.

"İKİLİ YÖNETİM OLACAK İDDİASI!"

Konferansta açıklamalarda bulunan Sebahat Tuncel’in konuşması büyük tepkilere neden oldu. Türkiye’de ikili yönetim olacağını iddia eden Tuncel, bebek katili Öcalan’da umut olduğunu iddia etti.

Tuncel yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Kürtler haklarını isteyince terörist ilan ediliyor. Kürtlere karşı ayrı yasa uygulanıyor. Varlığı olmayanın özgürlüğü olmaz. O yüzden bize 'Kürt kökenli' diyorlar. Kürt bile olamıyoruz. Kürtler kendi kendini yönetecek. Ama cumhuriyette de yerini alacak. İkili yönetim olacak. Bu çözüm projesidir. Bu ayrıştıran değil birleştiren bir projedir. Asıl ayrıştıran proje Kürtleri reddeden projedir. Bayram değil seyran değil Devlet Bahçeli neden Öcalan’a çağrı yaptı? Çünkü Orta Doğu meselesi var. Bu defa olacaksa Sayın Öcalan’ın koşullarının düzeltilmesi sonrasında bir süreç başlar. Kürtlerin hakları pazarlık konusu dahi edilemez. Devlete, Erdoğan ve Bahçeli’ye değil, Sayın Öcalan’a bakın. Umut orada” ifadelerin kullandı.