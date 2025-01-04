Öcalan’ın itirafı gerçeği ortaya koydu

Başrolde Devlet Bahçeli var.

Önce DEM eş başkanları ile el sıkıştı.

Sonra bebek katili terörist başı Öcalan’ın gazi Meclis’e DEM gurubuna davet etti.

Tepki çığ gibi artınca DEM gurubunu İmralı’ya gönderdi.

AKP iktidarının terörle iltisaklı diye görevden alıp kayyum atadığı “sakıncalı siyasetçi” Ahmet Türk de DEM heyetine dahil edildi.

İlk ziyaret sanki siyaset sahnesinde ağırlığı varmış gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a yapıldı.

Malum proje başarılı olursa Öcalan kurtulmuş olacak.

İkinci ziyaret başrol oyuncusu Bahçeli’ye yapıldı.

Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ı kapının dışında sabırla bekledi Bahçeli.

Ve sakıncalı siyasetçi Türk başta heyettekilerin ellerini samimiyetle sıktı.

Odaya girdiler kapı kapandı, 40 dakika sonra açıldı ve aynı protokol ile DEM’liler uğurlandı.

Pazartesi günü AKP ve CHP ziyaretleri var DEM heyetinin.

Peşinen söyleyeyim AKP’ye giderken Ahmet Türk mutlaka DEM heyetinde yer alsın.

Recep Tayyip Erdoğan AKP genel başkanı olarak DEM heyeti ile görüşecek mi?

Aldığım bilgiye göre;

Erdoğan DEM heyeti ile görüşmeyecek.

Sarayda oturup tüm diğer partilerle görüşmeleri seyredecek.

AKP meclis grup başkanı Abdullah Güler ve birkaç grup başkan vekili olacak.

Çözüm sürecinde başarısız olan Erdoğan umut hakkı ile Öcalan’a af sürecini siyaset üstü izleyecek.

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Siyasetin profesörü olan Erdoğan kor ateşi neden eliyle tutsun?

Erdoğan arka planda kalıp başrolü Bahçeli’ye veriyor.

“Milliyetçiliği ayaklar altına alırım” diye MHP’yi eleştiren Erdoğan işte bu senaryo ile milliyetçiliği Bahçeli’nin ayaklarının altına aldırıyor.

Çok kurnazca değil mi?

Başrolde Devlet Bahçeli

Kadın oyuncu Pervin Buldan.

Erkek oyuncu Sırrı Süreyya Önder.

Sakıncalı oyuncu Ahmet Türk.

Kötü adam Öcalan.

Yönetmen Recep Tayyip Erdoğan.

Şimdi Öcalan’ın mektubundaki şu ifadeye dikkatinizi çekeyim:

“Sn. Bahçeli’nin, Sn. Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.”

Paradigmayı yani bu yeni modeli kim üretti ki Bahçeli ve Erdoğan destek veriyor.

İşte Öcalan’ın itirafı bu skandal gerçeği ortaya net şekilde koyuyor:

Paradigma; BOP projesidir, yazarı Amerika’dır.

Gelelim normalleşme konusuna.

CHP lideri Özgür Özel DEM’lilere ne görüşecek?

Bebek katili Öcalan’a af senaryosunda rol alacak mı?

Şehit ve gazi aileleri ile Özel’e ne dediler önemli tabi.

Peki, 40 yıldır PKK terörüne şehitler veren büyük Türk Milleti ne düşünüyor?

CHP, diğer muhalefet partileri ile görüşüp ortak bir tavır ortaya koymalı.

Özel pazartesi günü DEM ziyaretine Erdoğan gibi katılmamalı.

CHP meclis grup başkanvekilleri DEM heyeti ile görüşmeli.

Bu senaryo sahnelenmeye başladı ama yönetmen Erdoğan’dan senaryo dışı bir sahne araya girdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis’te basın toplantısında dedi ki:

‘’Şubat ayı içerisinde Türkiye’de silahlar bırakılacak…”

Bu itiraf şu gerçeği ortaya çıkardı:

Erdoğan Kandil ile mutabakat sağlamış.

Filmin final sahnesi de belli oldu:

Öcalan’a af…

Soru şu: Bu filmi Türk Milleti kabul eder mi?

Bunu öğrenmenin yolu Öcalan’a af konusunda referanduma gitmektir.

Kararı Türk milleti versin.