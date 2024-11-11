Öcalan'ın izlediği kanal sayısı ortaya çıktı! İmralı Cezaevi'nde dikkat çeken değişiklik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” dedi ve “Ne Kandil ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın” mesajını verdi. Bu mesaj üzerine DEM Parti, Öcalan’ın rol alabilmesi için uygun koşulların oluşturulması gerektiğini belirtti.

ADALET BAKANLIĞI RAPORUNDA İMRALI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'ndeki koşulları hakkında kesin bilgiler sınırlı kalmaya devam ederken, Adalet Bakanlığı’nın raporunda, cezaevinin bazı koşullarına dair bilgiler yer aldı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında incelemelerde bulunan İzleme Kurulları, cezaevlerindeki çeşitli eksiklikleri ve ihlalleri tespit ederek, iyileştirme önerileri sundu. Bu inceleme kapsamına Öcalan’ın bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu da dâhil edildi.

İMRALI’DA TV KANAL SAYISI ARTIRILDI

Raporda, İmralı Cezaevi’ne dair biri yerine getirilen, biri ise yerine getirilmeyen iki öneri bulunuyor. Yerine getirilen öneri, hükümlülerin izlediği televizyon kanal sayısının artırılması talebiyle ilgiliydi. Raporda, “Tüm hükümlüler, 14 televizyon ve 1 radyo olmak üzere toplam 15 kanal içeren merkezi yayın sisteminden yararlanmaktadır” ifadesi yer aldı.