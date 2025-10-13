Gazeteci Yıldıray Oğur, “50 yıllık bir silahlı örgütün liderinin bu kararlığına verilen karşı tepkiler çok tuhaf değil mi?” başlıklı köşe yazısında Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK’nın silah bırakması ile devam eden barış sürecine tepki gösteren kesimi hedef aldı.

ÖRGÜT SİLAH BIRAKACAĞINI SÖYLÜYOR “BIRAKMA” MI DENMELİYDİ?”

PKK’nın silah bırakmasını açıklaması sonrası sürece tepki gösterenlere anlam veremediğini belirten Oğur, “Bir silahlı örgüt kendisi silah bırakacağını söylüyor. “Bırakma” mı denmeliydi? Ya da “İster bırak ister bırakma ben seninle 50 yıl daha savaşırım” mı denmeli? Bu mu yurtseverlik?” ifadesini kullandı.

TERÖRİST ÖCALAN SÖZCÜ TV VE TELE 1’İ İZLEMEYE BAŞLAMIŞ

Öte yandan Oğur, terörist Öcalan’ın iktidarın desteğine rağmen son zamanlarda Sözcü TV ve TELE 1 TV’yi izlemeye başladığını belirterek, “Diğer bazı iktidar ve muhalif kanallarını zaten izliyordu. Ama son izlediği kanallarda herhalde ilk kez çözüm sürecine karşı hararetli itirazları izlemiş ve bunun şaşkınlığını yaşamış. Çünkü Öcalan’ın aldığı karara tepki beklediği yer burası değil” ifadesini kullandı.

PERVİN BULDAN "ÖCALAN MEDYA DİLİNDEN RAHATSIZ" DEMİŞTİ

İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti vekili Pervin Buldan, "Öcalan medya dilinden rahatsız" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Buldan, Öcalan'ın AKP'den açık açık talep ettiği sansüre dair açıklamada bulunmuş, “Bazı yorumcuların, habercilerin, kanalların sürecin aleyhine yorumlar, ifadeler kullanması bizim çözeceğimiz bir sorun değil. Çünkü baktığımızda bugün medya da hükümetin elinde, yargı da AKP'nin elinde. Her gücü olan, yaşamın her alanına hakim olan bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunları iyileştirmek, ortadan kaldırmak yine iktidarın görevi. Ama bu konuda da bir ilerleme kaydedilmediğini de belirtmek istiyorum" demişti.

BEBEK KATİLİ SÜRECE KARŞI ÇIKANLARA KIZGIN

Oğur, terörist Öcalan’ın sürece karşı çıkanlara şaşırıp kızdığını iddia ederek, “Peki, bunun nesine karşı çıkıyor bunlar? Neden örgüt ve devlet bu sürece ‘evet’ demişken itiraz ediyorlar” sorusunu kendisiyle görüşenlere ilettiğini aktardı.

İşte Yıldıray Oğur’un yazısının tamamı,

"Devlet her türlü rutin ve rutin dışı yol denedi. Ama PKK bitmedi. PKK’nın siyasi kanadı olan parti 6,5 milyon oy alıyor hâlâ.

PKK da şehirlerin ortasında bomba yüklü araç patlatmaktan, karakol basmaya kadar her şeyi yaptı. Ama kuruluşundaki amaçların hiçbirini gerçekleştiremedi. Türkiye’den gerçekten de bir karış toprak alamadı.

Şimdi elde olan en değerli şey, örgütün silahı ve şiddeti ideolojik olarak reddedip kendini tasfiyeye karar vermesi. Doğrudan örgütün liderinin çizdiği bir çerçeve bu.

Devletin de bu konudaki hep en radikal siyasi çözüm karşıtı olmuş MHP’nin öncülüğünde bu işi müzakereyle bitirmek için bir kapı açması.

Bir çatışmanın bitmesi için iki şeye ihtiyaç var. Bunlar demokrasi, barış ya da hukuk değil.

Çatışmanın iki tarafının buna “Evet” demesine, ikna ve razı olmasına.

Bu istek orada olduğu sürece bu iş sürdü ve sürecek.

Öcalan’ın silaha karşı tavrı taktiksel ya da yoruma açık değil.

Silahlı mücadele defterini geriye dönüşsüz olarak kapattı.

İmralı da kendisiyle görüşenlere kamuoyuna açıkladığından daha net ve tevil edilemeyecek cümlelerle silahın bittiğini, bunun stratejik bir karar olduğunu anlatıyor.

Peki, 50 yıllık bir silahlı örgütün liderinin bu kararlığına verilen karşı tepkiler çok tuhaf değil mi?

Bir silahlı örgüt kendisi silah bırakacağını söylüyor. “Bırakma” mı denmeliydi?

Ya da “İster bırak ister bırakma ben seninle 50 yıl daha savaşırım” mı denmeli?

Bu mu yurtseverlik?

Ankara’daki kaynaklardan öğrendiğime göre; Öcalan bir süredir Sözcü TV ve TELE 1 TV’yi de izlemeye başlamış.

Diğer bazı iktidar ve muhalif kanallarını zaten izliyordu.

Ama son izlediği kanallarda herhalde ilk kez çözüm sürecine karşı hararetli itirazları izlemiş ve bunun şaşkınlığını yaşamış.

Çünkü Öcalan’ın aldığı karara tepki beklediği yer burası değil.

Esas bu karara tepki verecek olan, 50 yıl bir davanın arkasından götürdüğü kendi örgütü ve kamuoyu olabilirdi.

Onların adına bu kararı aldı ve sık sık “Bunun tarihsel riskini yükleniyordum” diyor.

Nihayetinde örgütü silah bırakıyor. Devlet zaten bunun için 50 yıldır uğraşıyordu.

“Peki, bunun nesine karşı çıkıyor bunlar? Neden örgüt ve devlet bu sürece ‘evet’ demişken itiraz ediyorlar” şaşkınlığı ve kızgınlığını kendisiyle görüşenlere bildirmiş."