Öcalan'ın PKK üzerinde bir hükmü var mı? Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündeme geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı tüm Türkiye şaşkına çevirmiş, büyük tepkilere neden olmuştu.

BAHÇELİ: GELSİN TBMM'DE TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN

Bahçeli kürsüden yaptığı konuşmada "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı.

CEMİL BAYIK: BUNUN KARARINI APO DEĞİL BİZ VERİRİZ

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası "Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde hükmü var mı?" soruları sorulmaya başlanmışken PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın verdiği bir röportajdaki sözleri yeniden gündem oldu. Söz konusu röportajda Bayık, "Pratiği yürüten biziz. Pratikten biz sorumluyuz. Apo sorumlu değil. Apo oradan ne hareketi ne de pratiği yürütebilir. Bu konularda bir karar da veremez. Silahlı güçlerin yurt dışına çekilmesi kararını ancak biz veririz. Ne HDP ne de Apo verebilir. Böyle bir çağrı olursa bunun kararını biz veririz" ifadelerini kullanmıştı.