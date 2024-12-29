Öcalan’ın sözlerine MHP'den ilk mesaj. Bahçeli ne diyecek?

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Öcalan’ın sözlerine MHP'den ilk mesaj. Bahçeli ne diyecek?

DEM Parti'nin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinden sonra MHP'den konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sayın Devlet Bahçeli'nin bir değerlendirmesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama yılı açılışında DEM Parti eş başkanları ile selamlaştı. Daha sonra partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için,” Gelsin Meclis’te konuşsun PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” demişti.

Bu sözlerin ardından DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder dün İmralı Cezaevi'nde Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili MHP'den ilk açıklama geldi.

"SAYIN GENEL BAŞKAN'IMIZIN DEĞERLENDİRMESİNİ BEKLEMELİYİZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya bir televizyon programında gerçekleştirdiği açıklamada, "Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır" dedi.

Karakaya açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Sayın Genel Başkan'ımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu.

Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı.

Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sn. Genel Başkan'ımızın bir değerlendirmesi olacaktır.

Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır."

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