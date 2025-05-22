Öcalan’ın talimatları gerçekleşiyor

DEM eş başkanı Pervin Buldan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın MİT başkanı iken yürüttüğü Çözüm Süreci’ dönemindeki şu sözünü açıklamıştı:

“Erdoğan milliyetçi tepkilerden çekiniyor…”

Erdoğan o dönemdeki bu önemli çekincesini yandaşı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’yi devreye sokarak aştı.

Bahçeli’nin DEM’e yaptığı, “Öcalan’a umut hakkı” çağrısı PKK’nın kendisini feshetmesi ile yeni bir barış süreci başladı.

Devlet Bahçeli, “Meclis Komisyonu kurulsun” derken, Erdoğan kanadı, “önce silahlar teslim edilsin” diyor.

Erdoğan ve Bahçeli’nin, DEM ve Öcalan ile anlaştıkları en önemli hedef şu;

Yeni Anayasa

Öcalan’ın İmralı Notları adlı kitabındaki talimatları Erdoğan ve Bahçeli tarafından benimsenip adım adım uygulanmaya koyuluyor.

İşte Öcalan’ın talimatları:

“Gerillanın çatışmasızlık ortamına girmesi için parlamentoda kanunla kurulacak bir komisyon gerekir.

Barış Konseyinin kurulması gerekir.

Köye geri dönüşler, ödenecek tazminatlar Barış Konseyinin himayesinde olur.

Numan Kurtulmuş ve Osman Can cephesinden Anayasa Kurucu Konvansiyonu şeklinde ele alınabilir.

Son kırk yıllık şiddeti Türk ve Kürt halkına aştıracak bir anayasa olmalı.

Kürt halkının varlığı henüz devlet tarafından kabul edilmemiş. Varlığının kabul edilmesi gerekir.

CHP komisyona katılınca bunu değerlendireceğiz. Sadece dilinin değil beyninin, gövdesinin, yani varlığının kabul edilmesi gerekir.

Kürt realitesi parlamento tarafından kabul edilmeden nasıl anayasa yapacaksınız?

Hükümetle yaptığınız görüşmelerde ifade edin. Demokratik Anayasa ittifakına açığız. CHP ile de olsa anayasa için ittifaka gideriz.

Bunun için Meclis bünyesinde bir komisyonun kurulması gerekir.

Benim imzam sıradan bir imza değildir. Ben 55 yıllık ömrümü bu mücadeleye verdim. Benim imzamın anlamı bilinmelidir.”

Değerli okurlarım,

Erdoğan der ki;

“Nereden, nereye?”

Devlet Bahçeli, Öcalan, Erdoğan mutabakatı sürüyor.

Öcalan’ın imzasının anlamı biliniyor ve talimatları adım adım gerçekleşiyor.

Meclis Komisyonu kurulacak.

Yeni Anayasa yapılacak.

CHP lideri Özgür Özel;

Meclis komisyonuna destek veriyor, yeni anayasaya ise köstek olacaklarını açıklıyor.

Ortada yanıtlanmayan şu tablo var:

Türkiye mi PKK’ya taviz veriyor?

PKK mı Türkiye’ye taviz veriyor?

Saray iktidarının kapalı kapılar ardında yürüttüğü Öcalan- Bahçeli- DEM heyeti işbirliğinde başka hangi gizli mutabakatlar var?

Bilmek hakkımız ama bilmiyoruz…