TBMM'de faaliyet gösteren süreç komisyonu, rapor hazırlama sürecine girerek çözüm sürecinde kritik bir safhaya adım attı.

Partilerin rapor taslaklarını hafta sonuna dek finalize etmesi öngörülürken, dikkatler önümüzdeki adımlara odaklandı.

İMRALI ADASI'NDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Terör örgütü PKK'nın üst düzey üyelerinin yargılanma ve topluma kazandırılma mekanizmaları, sürecin belirsizliklerini gidermeye yönelik ana başlık haline geldi.

Odatv'nin edindiği kulis bilgilerine göre, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda inşa edilen yeni konutun tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Bu gelişme, ana kadrodaki 200'ü aşkın teröristin geleceğiyle ilgili formüllerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE SEÇENEĞİ MASADAN KALKIYOR MU?

Başlangıçta Norveç, İsveç ve Güney Afrika gibi üçüncü ülkelerin gündeme geldiği entegrasyon modeli, teröristlerin Türkiye'ye dönüş talepleri üzerine revize edilmeye başlandı.

Alternatif olarak İmralı Adası'nın kendisi değerlendiriliyor; bu kapsamda, söz konusu isimlerin öncelikle 3 yıl süreyle adada barındırılması ve bu dönemde topluma uyum süreçlerinin yönetilmesi planlanıyor. Kulislerde, Öcalan'a bu kadrolardan hangilerinin yanına alınacağı konusunda görüş sorduğu da ifade ediliyor.

YASAL DÜZENLEMELERDE CEZA REFORMU

Türkiye, Irak, Suriye ve Avrupa'da faaliyet gösteren yaklaşık 18-20 bin PKK'lı militanın durumunu kapsayan yasal revizyon çalışmaları da ivme kazandı. Bilgilere göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları 12 yıla, müebbet hapis cezaları ise 10 yıla düşürülecek.

Suça bulaşmamış örgüt mensupları içinse şartlı salıverilme imkanı getiriliyor; ancak bu, 3 yıl boyunca yeni suç işlememe koşuluna bağlanacak.

PKK'dan Karşılıklı Adım BeklentisiSürecin ilerlemesi adına PKK cephesinden de somut bir jest geleceği öngörülüyor.

Odatv'nin ulaştığı bilgilere dayanarak, örgüt tarafından kandırılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla 3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'da eylem yapan annelerin çocuklarının iadesi, bu jestin merkezinde yer alacak. Bu hamle, 2013'teki silah bırakma benzeri bir etki yaratması bakımından kritik görülüyor.