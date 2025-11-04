MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvet’ çağrısıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı.

Süreç son olarak terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırlarından çekilmesiyle devam ediyor.

DEM Parti heyeti ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de yaptığı görüşmenin ardından dün DEM heyeti terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı görüşme gerçekleştirdi.

ÖCALAN: KÜRT OLGUSUNUN TÜM BOYUTLARIYLA CUMHURİYETİN YASALLIĞINA DAHİL EDİLMELİ"

Görüşmenin ardından Öcalan’ın mesajını DEM heyeti Bahçeli'nin konuşmasının olacağı dakikalarda paylaştı. Öcalan, “Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır” sözleriyle anayasayı işaret etti.

Öcalan’ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde;

"İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."

DEM'DEN TALEP DAHA ÖNCEDEN GELMİŞTİ

DEM Parti Antalya Milletvekili ve bölücü açılım komisyonunun üyesi Saruhan Oluç da yeni bir anayasanın zorunlu olduğunun altını çizerek, "Kürt sorununun çözümü için yeni bir anayasa zorunludur. Anadilin kamusal alanda kullanılabilmesi için de yasal değişiklik taleplerinde bulunacağız. Anayasal bir değişiklik olmadan Kürt sorunu çözülmez" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİYLE İLGİLİ BİZİM AÇIMIZDAN HERHANGİ BİR TARTIŞMA YOKTUR

Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yaptığı konuşmada yeni anayasa sinyalini vermiş, anayasadaki ilk 4 madde için ise "Tekrar altını çizerek söylüyorum. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur" demişti.

Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına ise Devlet Bahçeli'den destek gelmişti.