Ochoa'dan şok hareket! 'Kahve almaya gidiyorum' diyerek imza masasından kaçtı

Meksika’nın efsane kalecisi Guillermo Ochoa, İspanya 2. Lig ekibi Burgos ile anlaşmaya vardıktan sonra sözleşme imzalamak üzere gittiği kulüp binasından “kahve almaya gidiyorum” diyerek ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

İspanya’da gündem olan olay, dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

KAĞITLARI İNCELEDİ, KAÇTI

40 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Burgos’la sözleşme imzalamak için kulüp binasına gitti. Ancak detayları inceledikten sonra “kahve almaya gidiyorum” diyerek dışarı çıkan Ochoa, bir daha geri dönmedi. İspanyol gazeteci Sergio González Pulgar’ın aktardığına göre, tecrübeli eldiven o andan itibaren ne yönetime dönüş yaptı ne de çağrılara yanıt verdi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI DEĞİŞMİŞ

Ochoa’ya yakın kaynaklar, bu sürpriz kararın sebebini açıkladı. İddiaya göre Burgos, son anda sözleşme değerini aşağı çekti. Kaleciye, kulüp lehine reklam gelirlerinin %60’ını içeren ve ayrıca 5 milyon euroluk ekstra madde barındıran yeni bir taslak sunuldu. Nihai tutar ise ikinci lig için bile düşük seviyede kaldı.

HEDEFİ 2026 DÜNYA KUPASI

Burgos macerası başlamadan biten Ochoa, yeni bir kulüp arayışına girdi. 40 yaşındaki kaleci, kariyerini sürdürmek ve üst üste 6. kez Dünya Kupası’nda oynayarak tarihe geçmek istiyor.