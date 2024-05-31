Octovan Ekspres XL teslimat hizmetini yurt dışına taşıyacak

Lojistik sektörü start-up’ı Octovan ve köklü lojistik firması Dinçer Lojistik, yeni bir iş birliğine imza attı. Octovan Express markasıyla XL teslimat alanında hizmet veren Octovan, Dinçer Lojistik’le işbirliği yaptı.

400 milyon TL’lik yatırım değeriyle, bu yıl sonuna kadar 55 milyon TL, 2025’ta ise 500 milyon TL’lik iş hacmi oluşturması beklenen bu işbirliği kapsamında Octovan Express, XL teslimat hizmetlerinin teknoloji alt yapısını, müşteri entegrasyonlarını ve yönetimini, Dinçer Lojistik ise operasyonunu üstlenecek.

GELECEK YENİ NESİL TEKNOLOJİDE

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, lojistik sektörünün geleceğinin yeni nesil teknoloji anlayışıyla kurgulanacağına inandıklarını belirtti.

Dinçer, lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin tamamını kapsayacak şekilde mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası, IoT, endüstri 4.0 alanlarında yenilikçi çözümler sunan start-up kuruluşlarla iş birliklerine önem verdiklerinin altını çizdi. Potansiyeli yüksek start-up’lara yatırım yaptıklarını anlatan Dinçer, e-ticaret lojistiğine farklı bakış açıları getiren Octovan’la geçen yıl düzenledikleri demoday’de tanıştıklarını, bugün ise sektöre ve ekonomiye katkı sunan iş birliğine imza attıklarını belirtti.

Dinçer Lojistik’in hâlihazırda 20 bin araçlık portföyü, toplam 500 bin metrekarenin üzerinde depolama alanı, 9’u Avrupa’nın 6 ülkesinde olmak üzere 44 deposu, yaklaşık 2000 çalışanı ve Türkiye’nin her yanına yayılmış 81 transfer merkezi Türkiye’nin en önemli lojistik firmaları arasında yer aldığını anlatan Mustafa Dinçer, teknoloji, Ar-Ge ve dijitalleşmeye yatırım yaptıklarını ifade etti.

Teknoloji firması olma hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Dinçer, tüm sektörlerde en önemli gündem maddesi haline gelen dijitalleşmeyi erken yakaladıklarına inandıklarını ifade etti. Dinçer, ‘’Yıllık ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz’’ dedi.

81 İLDE VE YURTDIŞINDA OLMAYI HEDEFLİYOR

Octovan Kurucusu Erhan Güneş, Octovan Express’in şu anda Türkiye’nin 5 büyük şehrinde sunduğu XL teslimat hizmetini, Dinçer Lojistik’in gücünü de yanına alarak önce 81 kente, daha sonra da yurtdışına yaymayı planladığını duyurdu. Güneş, Octovan Express’in XL lojistik tarafında daha önce operasyonel hizmet de vermiş olan, bu alanda teknoloji alt yapısı üzerinden hızla büyüyen bir yapıyı, ölçeklenebilir bir modele taşımak için Dinçer Lojistik ile operasyonel stratejik ortaklık yaptığını ifade etti.

YÜKSEK PAZAR PAYI ALMAYI HEDEFLİYOR

Octovan’ı Türkiye’den yurtdışına çıkan, stratejik olarak doğru ortaklıklar yapan ve hizmet alanında teknoloji sağlayıcısı olan bir marka haline getirmek istediklerini söyleyen Güneş, “60 milyar doları aşkın bir pazarda en yüksek pazar payı alan markalardan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Güneş, Octovan Express’in e-ticaret ve mağaza üzerinden satış yapan tedarikçilerin mobilya, beyaz eşya, banyo malzemeleri gibi yüksek hacimli ürünlerini, depolarından alarak son müşteriye teslimini gerçekleştirdiklerini anlattı.

YÜZDE 100 DOĞRU ADRESE TESLİM

Öte yandan 3 aşamalı adres doğrulama sistemimiz sayesinde yüzde 100 adres doğruluğu ile teslimat yaptıklarını anlatan Güneş, barkod takip sistemi sayesinde ise 2021’den bugüne çapraz teslimat ihtimalini yok etmeyi başardıklarını da söyledi.

Güneş, Octovan Express’in XL teslimat hizmeti sırasında ihtiyaç duyduğu yazılım ve içerikleri de kendisinin ürettiğine dikkat çekti.