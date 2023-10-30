Öd ağacı nelere iyi gelir

Öd ağacı nedir, yararları nelerdir, zararları var mı? İşte, yanıtı…

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Öd ağacı nelere iyi gelir

Anadolu'da en yaygın olarak kullanılan öd ağacı, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan ilaçlardan biri oldu. Toz haline getirilen balla karıştırılıp macun yapılır tüketilir. Halk arasında udi hundi oalrak bilinir. Korona sürecinde popüler haline geldi.

En etkili faydası boğazdaki bakteri ve virüsleri temizlemesi oldu. Ud, öd ya da udi hundi olarak bilinen ancak en yaygın ismiyle ud ağacının insan sağlığına birçok faydası vardır. Daha ince olan kabuk kısmı toplanan ud ağacındaki o kabuklar yakıldığında etrafa çok hoş bir koku var. Bu koku aynı zamanda bir insan tarafından solunduğunda, soluyan kişinin sinir sistemindeki hücrelerin yenilenmesini sağlar. Ud(öd) ağacı nedir? Öd tütsünün faydaları nelerdir?

Ancak ağaç kabuğu formunda kullanılan ud ya da öd ağacından elde edilen tütsülerde Anadolu'da özellikle medreselerin yaygın olduğu zamanlarda sık sık kullanılırdı. Kokusuyla bile insan sağlığına faydalı olduğundan evlerde medreselerde camilerde yakılırdır.

TÜTSÜSÜNÜN YARARLARI

Erkeklerde özellikle sinir sorunları yaşanma riski daha fazladır. Topraklama yapamayan erkeklerin öd ağacınndan üretilen tesbihleri kullanmasını tavsiye eder. Sık sık alerjik sorunların yaşayanlar içinde öd ağacından yapılan tütsü fayda sağlar. Bağışıklık sistemini dengeler.

Öd tütsüsü Anadolu topraklarında Osmanlı'dan kalma güçlü adetlerden biridir. Yeni doğum yapan bir kadının odasında mutlaka yakılır. Ortamdaki hem enerjiyi dnegler. Hem anne ve bebeğin sağlığına katkıda bulunur. Günümüzde artan teknoloji materyal enerjinin artmasına neden olur. Bu da vücut enerjisini bozar. Bazı alternatif tıp uzmanları tütüsünün bu enerjiyi dengelediğini söyler.

Güçlü bir antibakteriyel etkisi olan ud ağacı tütsü formunda yakıldığında havadaki virüs ve bakterilerin etkisini azaltır. Bu faydası sayesinde solunduğunda vücuttaki virüs ve bakterleri de etkisiz kılar. Öte yandan sinir hücrelerini yenileyerek beyne giden iletileri artırır. Bu sayede vücuttaki uyarıcı etkenler hızla çalıştığında depresyon ya da stres gibi durumların yaşanma riskini azaltır.

Boğaz yoluyla solunduğunda birikmiş balgamın sökülmesinde yardımcı olur.
Tükürük bezlerine etkisi ise inanılmazdır. Tükürük bezlerind ebesin atıklarının kalmasını engelleyerek vücut içindeki besin atığı kokusunun oluşmasını önler. Güçlü bir uyku düzenleyicidir. Uzmanlar özellikle uyku sorunu yaşayanların evlerinde yakmasını tavsiye eder.

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