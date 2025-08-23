Oda Başkanı dehşet saçtı. Pastane cesetlerle doldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, Kepez İlçesi'ndeki pastanesinde tartıştığı Elif Kılıç ve Hasan Fırat’ı tabancayla öldürdü, ardından otomobilinde intihar etti. Olay, Kepez’de dehşet yarattı.

Kanlı olay, 22.00 sularında Kepez Yeni Mahalle 2428 Sokak’taki pastanede meydana geldi. 32 yaşındaki Elif Kılıç, iş yerinde arkadaşı 30 yaşındaki Hasan Fırat ile sohbet ederken, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877620-260724.jpg

Tarafların seslerini yükseltmesi üzerine Antalya Pastacılar Odası Başkanı 54 yaşındaki Kerim Üre masaya müdahale etti.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877619-260724.jpg

Ancak tartışma, Üre ile Fırat arasında sözlü atışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Öfkelenen Üre, belindeki tabancayı çekerek Fırat’a ateş açtı. Kavgayı ayırmaya çalışan Kılıç da kurşunların hedefi oldu. Her iki yaralı, hastanede yaşamını yitirdi.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877618-260724.jpg

Silah sesleri mahallede paniğe yol açarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üre, olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Polis, kısa sürede Habibler Mahallesi 5509 Sokak’ta Üre’nin park halindeki aracını buldu.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877616-260724.jpg

Araçta, Üre’nin cansız bedeni ve tabanca tespit edildi. İlk bulgular, Üre’nin intihar ettiği yönünde.Olay yeri inceleme ekipleri, pastane ve araçta delil topladı. Polis, tartışmanın nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kameralarına başvurdu.

Mahalle sakinleri, olayın şokunu yaşarken, Üre’nin daha önce böyle bir olaya karışmadığı belirtildi.

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877625-260724.jpg

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877626-260724.jpg

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877627-260724.jpg

oda-baskani-kadin-personeli-ile-arkadas-877628-260724.jpg

aw523003-07-001.jpg

aw523003-10.jpg

aw523003-09.jpg

aw523003-08-001.jpg

aw523003-06.jpg

aw523003-05-001.jpg

aw523003-04-001.jpg

aw523003-01-001.jpg

