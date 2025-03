Oda başkanlarından Ramazan Sokağına tepki

Kırıkkale/ Savaş Atıcı

Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Osman Cebeci, oda başkanlarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanına kurulan Ramazan Sokağı hakkında basın toplantısı düzenledi. Ramazan Sokağında kurulan stantlara dışardan esnaf getirilmesine karşı çıkan Birlik Başkanı Cebeci, “Kırıkkale’de esnaf yok muydu da dışardan getirdiniz?” diyerek tepki gösterdi. Ramazan etkinliğinin özünden çıkartılarak alışveriş etkinliğine dönüştürüldüğünü ileri süren Başkan Cebeci, “oda olarak biz buna şiddetli karşıyız ve protesto ediyoruz.” dedi.

Ramazan Sokağına stantların kurulma süreçleri hakkında bilgi veren Başkan Osman Cebeci, kendilerine sözleşme ve ihale yapılacağı konusunda da bilgi verilmediğini söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan etkinliği adı altında kurulan ve birliğimiz ve Kırıkkale esnaf ve sanatkarının haberi olmadan yapılan bu faaliyetin Kırıkkale Belediyesi tarafından Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarını yok sayarak, dayatılarak yapıldığı, bu etkinliğin Ramazan etkinliğinden, özünden çıkarılarak alışveriş etkinliğine çevrildi.

İKNA EDEMEDİK

Dışardan esnaf ve sanatkarın getirilmemesini defalarca görüşmemize rağmen, maalesef bu konu da biz Belediye Başkanlığını ikna edemedik. Kırıkkale'de bu işleri yapan, Kırıkkale'de katma değer üreten esnaf ve sanatkarın vebal ve yükünün bu işe öncülük yapıp Kırıkkale esnaf ve sanatkarını yok sayan Kırıkkale Belediye Başkanlığı'nın bu işten bir an önce vazgeçerek Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarının Hak ve Hukukunun Korunmasını sağlaması,

YOK HÜKMÜNDE OLAMAZ

Asli görevi Kırıkkale'ye hizmet etmek olan Kırıkkale Belediye Başkanlığı görevinin Kırıkkale esnaf ve sanatkarı aleyhinde kullanılmaması için elimizden geleni yapacağımızı, tüm esnaf teşkilatları olarak her zaman her yerde Kırıkkale esnaf ve sanatkarının yanında yer alacağımızı ve Kırıkkale'yi yok hükmünde görenlerin bunu böyle bilmesini istiyoruz. Biz Kırıkkale esnaf ve sanatkarlarını temsilen bulunduğumuz bu görev bilinciyle haklı olduğumuz bu konu da her zaman Kırıkkale esnaf ve sanatkarının yanında yer alacağımızı kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.”