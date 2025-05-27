Odada gizli kamera olduğunu nasıl anlarız?

Otellerde ve günlük kiralık evlerde ortaya çıkan gizli kameralar vatandaşları endişelendirmeyi sürdürüyor.

Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, Ekol TV'de gizli kameranın nasıl tespit edileceğini ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Otellerde gizli konaklayanların gizli kamera gözetlenmesi ve kaydedilmesi nedeniyle vatandaşlar büyük endişe yaşıyor.

Denizli’de günlük kiralık evde kalan vatandaşların dikkati bir skandalı ortaya çıkardı. Üçlü prizler içerisine gizlenmiş bir kamera düzeneği olduğunu fark eden vatandaş, emniyete ihbarda bulundu.

Aynı işletmeye ait 3 farklı odada daha aynı düzeneğin bulunduğu ve bunların da aktif şekilde çalıştığı ortaya çıktı.

Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, çok sayıda kişinin mağduru olduğu gizli kameraları ve vatandaşların nasıl tedbir alacağını anlattı. Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba’nın aktardığı detaylar şöyle oldu:

Üzerinde delik olan prizlere dikkat. Bu tür aparatların mutlaka enerjiye ihtiyacı var. Enerji olmadan çalıştıramazsınız. Yani odaya girdiğinizde şuna bakın: Nerede enerji kaynağı var? Prize yakın yerler neresi? O bölgeleri gözünüzle bir kontrol edin. Gözünüzle baktığınız zaman şu tür üçlü aparat gördüğünüzde, iç kısımlarına da koyabiliyorlar ama genel anlamda her iki bölgeye koymaları gerekiyor. Biri ses, biri görüntü aparatı içinde. Hem sesinizi de alıyor aynı zamanda.

Bunun haricinde ampuller. Işıkları kapatın. Işıkları kapattığınız zaman ampullerin içerisinden ayrı bir renkli yeşil veya kırmızı renkte bir ışık görüyorsanız sökün, onu alın. Kapatın.

Yangın dedektörünün içerisine çok güzel monte edilebilir ve asla anlama şansınız yok. Onu bulabilmeniz için profesyonel bir ekiple girip arama tarama yapmanız lazım. Bu tür cahil su yazılım programlarının hepsi çalışma sistemini radyo frekansları üzerinden yapar. Dünya çapında 12 tane casus yazılım programı var. Herhangi birini yüklemiş olabilirler.

Onun haricinde yukarıda duran klima petekleri. Gözle görebilir misiniz? Bilemem. Ama bazen görülebiliyor. Sarkıyor aşağı doğru. Şu kadar bir merceği var. İncecik bir bağlantı ipiyle beraber içeri sokulur. Şöyle bir bakarsın. Bir şey var mı aparat olarak? Radyo frekansları üzerinden ve enerjiyle çalışmaları sebebiyle merceklerin yansıttığı bir ışık var. Işığı kapatın. Bence perdeleri de kapatın girdiğinizde. Karanlık bir ortam olsun. Karanlık oda çalışması yapın kendi kendinize. İnanın bir şey varsa bulma şansınız var.

Ama adam gitti bunu televizyonun içine koydu. Televizyonu aynalı olan odada televizyon falan açmayın arkadaşlar. Aynalı televizyon varsa, önüne bir ayna mekanizması koyuyorlarsa bu merceği engellemek için koyuyorlar. Kesinlikle o odada kalmayın. Çünkü bazen televizyonların içerisine koymuş oldukları aparat gerçekten çok ciddi sinyal veriyor kapattığınız zaman. Şimdi bir kapanma ışığı vardır. Kırmızı bir ışıktır o. Onun yanında bir ışık daha görebilirsiniz.