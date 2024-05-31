Odasını cephaneliğe çeviren hakim sessizliğini bozdu. Benimle gurur duyması lazım

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un, İzmir Adliyesi'ndeki dinlenme odasında 13 tabanca ve 7 uzun namlulu silah sergilemesi büyük bir tartışma yarattı. Bu olayın ardından Tabur hakkında soruşturma başlatıldı ve Adalet Bakanı Tunç, Tabur'un İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinin sona erdiğini duyurdu.

“HERKES TARAFINDAN ALINABİLEN SİLAHLAR” DEDİ

Tabur, medyaya yaptığı açıklamada, sergilediği silahların tamamının ruhsatlı olduğunu belirterek, bunların kişisel bir odada ve sadece kendisinin izin verdiği kişilerin girebileceği bir alanda bulunduğunu dile getirdi. "Uzun namlulu silah" olarak nitelendirilenlerin aslında av tüfeği olduğunu ve bu tür silahların herkes tarafından alınabileceğini, hatta internet üzerinden satılabildiğini vurguladı.

“BENİMLE GURUR DUYMASI LAZIM”

Silaha olan ilgisinden dolayı bir koleksiyon yaptığını ifade eden Tabur, bu durumun diğer hobiler gibi normal olduğunu savundu. Evde çocuklarının bulunduğu bir ortamda silah bulundurmanın doğru olmadığını düşündüğünü belirterek, bu sebeple silahlarını özel bir odada sakladığını söyledi. Konuyla ilgili “Bendekiler av tüfeği ve av tüfeğinde ruhsat sınırlaması yoktur. Ben silaha meraklı bir insanım koleksiyon yapıyorum. Evimde çoluğum çocuğum var, evde tutmam doğru olmazdı. Herkesin bir hobisi vardır, ben aynı odada öğle tatilimde resim de yapıyorum. Bununla gurur duyulup aydın çağdaş, günü gündemi takip eden, vasatın üstünde bir yargıç modeli çizerken birilerine hizmet edilmek için maalesef ki böyle bir karalamayla karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı.

“BU ODAYI ÇOK AZ KİŞİ GÖRDÜ”

Tabur, bahsi geçen odanın çok az kişinin gördüğü özel bir alan olduğunu ve ziyaretçilerinin çoğunun kendisinin yakın dostları olduğunu belirtti. Artık görevinin sona erdiğini belirten Tabur, kararnameyle nereye atanırsa orada görevine devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı üzgün olduğunu ve herkesin bu durumdan etkilendiğini ifade etti.