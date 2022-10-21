Ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor. Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bilgin, “Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp/vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz. Bu kapsamda; ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.