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Ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor. Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, şehit ve gazilerin kendilerine ve çocuklarına verilecek eğitim yardımlarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:34
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Ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor. Bakan Bilgin açıkladı

Ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor. Bakan Bilgin açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bilgin, “Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp/vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz. Bu kapsamda; ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

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Atillahan
21.10.2022 11:50
gec bunlari aciklama yapma bir halt ediyormus gibi...gazi saymadigini adamlarin gazi kanun teklifini gorusmeye alin da gorelim kim ne kadar gazisinin arkasinda.  
 
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