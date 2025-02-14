Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilerin gücüne güç katmaya aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "2 milyar 251 milyon 749 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

takammm.jpg

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 2 milyon 225 bin lira, hayvan gen kaynakları için 199 milyon 756 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 49 milyon 769 bin lira olarak belirlendi.

Hububat desteği Antalya, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Uşak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

demeler-bugun-hesaplara-yatiyor-bakanlik-duyurdu-yenicag-2.jpg

Emeklilerin zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Tarih belli olduEmeklilerin zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Tarih belli oldu

Son Haberler
Sibel Can Lady Gaga oldu! Yeni kapak albümü sosyal medyanın diline düştü
Sibel Can Lady Gaga oldu! Yeni kapak albümü sosyal medyanın diline düştü
Hakkari gülümseten görüntüler... Bu sefer kardan adam yapılmadı
Hakkari gülümseten görüntüler... Bu sefer kardan adam yapılmadı
Fatih Altaylı iktidara karşı gözünü kararttı!
Fatih Altaylı iktidara karşı gözünü kararttı!
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Yaşam savaşını kaybetti
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Yaşam savaşını kaybetti
Trabzonspor’un rakibi belli oldu
Trabzonspor’un rakibi belli oldu