Ödemeler bugün hesaplara yatıyor! Bakanlık açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor! Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 251 milyon 273 bin 225 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, küçük ölçekli balıkçılık desteği 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 102 milyon 606 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği 17 milyon 635 bin 925 lira olarak hesaplara aktarılacak.

thumbs-b-c-416450026b9a6a3c054d580384003d0b.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha: Veda etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha: Veda etti
İzmir'de bir apartmanın temelinde insan kemikleri bulundu
İzmir'de bir apartmanın temelinde insan kemikleri bulundu
Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi
Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi
Süper Lig'in son maçında şampiyon Galatasaray Başakşehir karşısında
Süper Lig'in son maçında şampiyon Galatasaray Başakşehir karşısında
Anadolu Efes galibiyetle başladı
Anadolu Efes galibiyetle başladı