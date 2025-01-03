Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık duyurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 milyar 298 milyon 236 bin TL tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.

Paylaşımda; hayvan hastalıkları tazminat desteği için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira, hububat desteği için 892 milyon 416 bin 153 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 45 milyon 137 bin 275 lira olmak üzere toplam 2 milyar 298 milyon 236 bin 743 lira yatırılacağı belirtildi.

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