Ödemeler erkene alındı: 4 Milyar TL hesaplarda

Kaynak: Haber Merkezi
Ödemeler erkene alındı: 4 Milyar TL hesaplarda

Türkiye Aile Destek Programı'nın ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, Kurban Bayramı vesilesiyle erken bir tarihte vatandaşların banka hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Türkiye'de sosyal yardım programlarında önemli bir adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mahinur Özdemir Göktaş liderliğindeki bakanlık, Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemeleri erkene aldı. Böylece, bugünden itibaren ailelere toplamda 4 milyar Türk Lirası tutarında destek sağlanacağı bildirildi. Bakan Göktaş, sosyal hizmetlerde kimsenin geride bırakılmadığı bir yaklaşımın benimsendiğini ve Türkiye'nin sürekli büyüyen ekonomisinin getirdiği refahın vatandaşlarla paylaşıldığını vurguladı.

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Sosyal yardım programları çerçevesinde, Bakan Göktaş'ın ifadelerine göre, Türkiye Aile Destek Programı aracılığıyla her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere mali yardım sağlanmaktadır. Kurban Bayramı vesilesiyle, bu ayki yardımların önceden planlanan tarihten daha erken, bugün itibarıyla ailelerin banka hesaplarına aktarıldığı bildirildi. Bakan, toplamda 4 milyar TL değerinde bir ödemenin gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın şimdiye dek ailelere toplamda 84,3 milyar TL finansal destek sunduğunu belirtti.

Bakanlık, değişen yaşam şartlarına uyum sağlamak adına sosyal yardım programlarının verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

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