Ödemeler hesaplara yatırılıyor! Bakan tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ödemeler hesaplara yatırılıyor! Bakan tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

"DESTEKLEME ÖDEMESİNİ YARIN HESAPLARA YATIRACAĞIZ"

Yumaklı sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket.

2 milyar 789 milyon 974 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız.

Hayırlı ve bereketli olsun."

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