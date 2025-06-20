Ödemeler hesaplara yatırılıyor! Bakanlık açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ödemeler hesaplara yatırılıyor! Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 262 milyon 660 bin 435 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "262 milyon 660 bin 435 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 230 milyon 447 bin 144 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 31 milyon 553 bin 476 lira ve sertifikalı fidan kullanım desteği için 659 bin 815 lira ödeme gerçekleştirilecek.

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