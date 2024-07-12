Ödemeler yatırılmaya başlandı. Hesaplarınızı kontrol edin

Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, 87 milyon 484 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Bakanlığın yaptığı paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Yapılan paylaşım kapsamında, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 79 milyon 567 bin lira, kırsal kalkınma ve yatırım desteği için 7 milyon 309 bin 19 lira, mazot ve gübre desteği için 607 bin 981 lira ödeme yapılıyor.