ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 26 Eylül 2023 / 00:01

T.C.

ÖDEMİŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/509 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , BAYRAM BAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Derebebekler Mahallesi 104 ada 11 parsel sayılı 99,04 m2'lik taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.