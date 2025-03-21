Ödemiş’te 44 milyon liralık vurgun

Kaynak: İHA
Ödemiş’te 44 milyon liralık vurgun

İzmir’in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde, eski yönetimin görevde olduğu 2021-2024 yılları arasında 44 milyon TL’lik vurgun ortaya çıktı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin nitelikli zimmet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Ödemiş ilçesinde faaliyet yürüten Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2021- 2024 yılları arasındaki iş ve işlemleriyle ilgili olarak 44 milyon TL zarara uğratıldı. Yeni yönetim tarafından Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulanmasıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 aylık bir çalışma yürüttü.

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Yapılan araştırmalar sonucunda bir önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin; nitelikli zimmet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyerek kooperatif ve ortaklarını 44 milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.

Kooperatifi zarara uğratan şüpheliler İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18 Mart tarihinde yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.G, A.Y., İ.K., A.Y., G.Y., N.Z. ve E.Ç. isimli şüpheli şahıslar işlemleri için emniyete sevk edildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğerleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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