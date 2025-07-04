Ödemiş’te alevlerden kaçış! Köylüler hayvanlar için seferber oldu… İzmir hala cayır cayır yanıyor

Türkiye günlerdir cayır cayır yanıyor. İzmir’den gelen görüntüler kahretmeye devam ederken gözleri yaşlı bir şekilde köylerini terk eden vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için seferber oldular. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karşı köy halkı zamana karşı yarışıyor.

CAN HAVLİYLE KÖYLERİNİ TERK ETTİLER

İzmir’deki yangın felaketinden gelen görüntüler dehşete düşürürken, köylüler can havliyle köylerini terk ederek bölgeden uzaklaştı. Köylülerin yürek dağlayan o anları kameralara böyle yansıdı.

Ödemiş ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahallelerini tehdit etti. Köylüler can havliyle hem kendilerini hem de hayvanlarını kurtarmak için tek yürek oldular.

GÖZLERİ YAŞLI VE ÇARESİZLER

Köy halkı kamyonlara yükledikleri hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmak için zamana karşı yarıştılar. Bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarını traktörlerinin arkasında, bazılarının da sürüyerek götürdüğü görüldü. O görüntüler insanda ciğer bırakmadı.