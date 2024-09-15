Ödemiş’te rahvan at yarışları heyecanı yaşandı

Kaynak: İHA
Ödemiş’te rahvan at yarışları heyecanı yaşandı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları büyük heyecana sahne oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları, büyük heyecana ve ilgiye sahne oldu.

Ödemiş Belediyesi Günlüce Taypark Yarış Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından 161 at ve binicinin katılımıyla düzenlendi. Ödemişliler, yarışlara büyük ilgi gösterdi ve etkinlik alanı oldukça kalabalık oldu.

Yarışları, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclisi üyeleri protokol tribününden izledi.

Yarışlarda, yaşanabilecek anlaşmazlıklara karşı Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisinden yararlanıldı. Bazı yarışlar VAR sistemi üzerinden tekrar izlendi ve yarış hakemlerine bilgi verildi. Bu uygulama, yarışların adil bir şekilde değerlendirilmesini sağladı.

Küheylanların geleneğini yaşatmak için piste indiği yarışlarda dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmacılara Türk Bayrağı, kupa ve para ödülleri verildi. Etkinlik, akşam saatlerine kadar devam etti ve katılımcılar tarafından beğenildi.

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