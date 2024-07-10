Odeobank'ta yangın. ATM'de başladı tüm binayı sardı

Kaynak: İHA
Odeobank'ta yangın. ATM'de başladı tüm binayı sardı

İstanbul'da Etiler'de Odeobank'ta ATM'de başlayan yangın diğer katlara sıçradı.

İstanbul'da Odeobank'ın Etiler Şubesi'nin girişinde bulunan ATM'de başlayan yangın anlatılanlara göre yalıtım malzemesine sıçrayarak en üst kata kadar çıktı. 4 katlı binanın son katından alevler görülürken yangın kısa sürede kontrol altına alandı.


Aktarılan bilgilere göre Odeobank'ın Etiler Şubesi'nin girişindeki ATM'de öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yalıtım malzemelerine yayılan yangın en üst kata ulaştı. Dört katlı binanın son katından alevler yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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