Ödevini ChatGPT'ye yaptıran öğrenciler yandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ödevini ChatGPT'ye yaptıran öğrenciler yandı

OpenAI, ChatGPT tarafından oluşturulan metinleri filigranlamak ve bu filigranı tespit etmek amacıyla bir araç üzerinde çalışıyor. Ancak, bu aracı yayınlama konusunda tereddütleri bulunuyor.

Kısa bir süre önce, OpenAI’ın ChatGPT tarafından yazılan metinleri yüksek bir doğrulukla tespit edebilecek bir araç üzerinde uzun süredir çalıştığı ortaya çıktı. Buna rağmen firma, metin filigranlama konusundaki araştırmalarını ve tespit yöntemini neden şimdiye kadar yayınlamadığı konusunda bazı açıklamalar yaptı.

CHATGPT İÇİN FİLİGRAN GELİYOR

Aktarılan bilgilere göre, ilgili yapay zeka filigranı esasında bir yıldır hazır durumda, ancak bugüne kadar gün yüzüne çıkarılmadı. OpenAI, "Ekiplerimiz, alternatifleri araştırırken göz önünde bulundurmaya devam ettiğimiz bir metin filigranlama yöntemi geliştirdi" şeklinde bir açıklama yaparak, sınıflandırıcılar ve meta veriler de dahil olmak üzere çok sayıda çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geliştirdikleri yöntemin oldukça doğru sonuçlar (yüzde 99,9) verdiğini belirtti.

Ancak, bu yüksek performansa her zaman ve her durumda ulaşılamıyor. Metin üzerinde çeviri sistemleri kullanmak, başka bir üretici modelle yeniden ifade etmek veya modelden her kelime arasına özel bir karakter eklemesini ve ardından bu karakteri silmesini istemek gibi belirli tahrifatlar sonucunda performans düşüyor. OpenAI, bu performans düşüşlerini gidermeye çalışırken, neden şimdiye kadar filigran aracını kullanıma sunmadığını da açıkladı. Firma, metin filigranının bazı grupları orantısız bir şekilde etkileyebileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

Blog yazısına göre, OpenAI bu riskleri değerlendiriyor. Şirket ayrıca görsel-işitsel içerik için kimlik doğrulama araçlarına ağırlık vereceğini de söylüyor. Metin filigranı için geliştirmeler tamamlandığında ise araç hizmete sokulabilir. Ancak bunun için henüz bir takvim belirlenmiş değil. Şirket, "bazı grupları orantısız bir şekilde etkileme" riskinin yanı sıra muhtemelen gelir kaybı yaşama olasılığını da değerlendiriyor.

İlgili Haberler
SPK'dan kripto duyurusu geldi. Yatırımcılar dikkat
Rekabet Kurulu'ndan OYAK'a rekor ceza
Türk Lirası'nda yıllar sonra bir ilk! En yüksek seviyeye ulaştı
TÜVTÜRK muayene ücretlerinde yeni dönem. Bakanlık harekete geçti
Son Haberler
Emzirme ödeneği kaç ay veriliyor? Keşfet
Emzirme ödeneği kaç ay veriliyor?
1 yıl çalışanın kıdem tazminatı ne kadar olur? Keşfet
1 yıl çalışanın kıdem tazminatı ne kadar olur?
En ucuz otomobillerden oldu! Türkiye'de satışa çıktı Otomotiv
En ucuz otomobillerden oldu! Türkiye'de satışa çıktı
Elon Musk'tan İngiltere'yi kızdıran yorum: 'İç savaş kaçınılmaz' Dünya
Elon Musk'tan İngiltere'yi kızdıran yorum: 'İç savaş kaçınılmaz'
İzmir'den sonra Sivas'tan acı haber! Orman yangınına müdahale eden personel hayatını kaybetti Gündem
İzmir'den sonra Sivas'tan acı haber! Orman yangınına müdahale eden personel hayatını kaybetti
GİB'ten başkasının kredi kartını kullananlar hakkında açıklama Ekonomi
GİB'ten başkasının kredi kartını kullananlar hakkında açıklama