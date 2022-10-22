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Dereyi kirletenlere örnek ceza: Ödeyin bakalım 657 bin lirayı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Edirne Hasanağa Deresi'ne atık suyunu bırakan işletmeye 657 bin 638 lira idari para cezası uyguladı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 12:51
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Ödeyin bakalım 657 bin lirayı: Dereyi kirletenlere örnek ceza

Dereyi kirletenlere örnek ceza: Ödeyin bakalım 657 bin lirayı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Edirne merkez sınırları içinde bulunan Hasanağa Deresi'nin renginin değiştiği ve balık ölümlerinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Ekim 2022'de Edirne merkez sınırlarında bulunan Hasanağa Deresi'ne atık suların karışarak derenin renginin değiştiği ve balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine il müdürlüğümüz ekipleri tarafından alana ivedilikle intikal edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda düzenleme depolama sahasındaki atık suların kontrolsüz bir şekilde arıtılmadan dereye karıştığı tespit edilmiştir. İl müdürlüğümüz tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında atık suların arıtılmadan dereye verilmesi nedeniyle 657 bin 638 lira idari para cezası uygulanarak, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır."

 

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