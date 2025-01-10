Odisha 2 farklı geriye düştüğü maçta Chennaiyin'den 1 puanı kopardı

Hindistan Süper Ligi (ISL) 2024-25 sezonunda Chennaiyin FC, Odisha FC'yi ağırladığı karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen, maçı 2-2 berabere tamamladı. Chennaiyin FC'nin yıldızı Wilmar Jordan Gil, ikinci yarının başında attığı iki golle takımını öne geçirirken, Odisha FC son dakikalarda bulduğu gollerle puanla ayrıldı. Bu, Chennaiyin'in evindeki üçüncü kez kazanmayı başaramadığı maç oldu.

CHENNAİYİN FC'NİN HIZLI BAŞLANGICI

Maçın ilk yarısında Chennaiyin FC'nin atakları göze çarptı. Lukas Brambilla'nın 16. dakikada dışarıdan şutuyla başlayan tehditler, 30. dakikada yapılan bir serbest vuruşla devam etti. Connor Shields'in sağdan yaptığı ortada, Gil'in kafa vuruşu hedefi bulmadı. Odisha FC ise etkili olamasa da, 38. dakikada Dori'nin şutunu yüksekten dışarıya gönderdi.

İKİNCİ YARIDA CHENNAİYİN FC'NİN GOLLERLE ÜSTÜNLÜĞÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Chennaiyin FC, 48. dakikada Amrinder Singh'in hatalı pasıyla pozisyon buldu. Connor Shields, topu alarak ceza sahasına girdi ve Wilmar Jordan Gil'e aktardı. Gil, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Beş dakika sonra, 53. dakikada aynı ikili tekrar sahneye çıktı. Shields, Khawlhring’i geçerek ceza sahasına girdi ve Gil’e pasını verdi. Gil, topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.

ODİSHA FC'NİN GERİ DÖNÜŞÜ

Odisha FC, 64. dakikada Gil’in hat-trick fırsatını kaçırmasının ardından Diego Mauricio’nun bireysel çabasıyla farkı bire indirdi. Mauricio'nun şutunu Dori'nin müdahalesiyle gol oldu ve 80. dakikada 2-1'lik skor oluştu. Maçın sonlarına doğru Odisha FC, savunmada açıklar yakalayarak Chennaiyin’in kalesine yüklenmeye başladı. Rahul KP'nin topu direkten dönerken, son dakikalarda Mohamed Nawaz’ın kendi kalesine attığı golle Odisha FC 2-2’lik eşitliği sağladı.

GİL'İN MÜKEMMEL PERFORMANSI

Chennaiyin FC’nin golcüsü Wilmar Jordan Gil, attığı iki golle maçı damgasını vurdu. Ancak bu sadece ofansif değil, savunmadaki katkılarıyla da dikkat çekti. 4 kez top clearance yapan Gil, takımının savunma güvenliğini sağlamak için mücadele etti.

Chennaiyin FC, 15 Ocak’ta Mohammedan SC ile karşılaşacak. Odisha FC ise 13 Ocak'ta Kerala Blasters FC ile mücadele edecek.