Odsonne Edouard topun ağzında

Leicester City, Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Odsonne Edouard’ın sözleşmesini ocak ayında sonlandırmayı düşünüyor. Edouard, yaz transfer döneminde King Power Stadı'na sezonluk kiralık olarak gelmişti.

Ancak 26 yaşındaki forvet, Leicester City'de beklenen etkiyi yaratamadı. Bu nedenle kulüp, Fransız oyuncunun sözleşmesini feshetmeyi değerlendiriyor. Sözleşmenin iptal edilmesi, Leicester’ın Premier Lig’de bir oyuncu daha kiralamak için boş bir yer açmasını sağlayacak ve bu, ligde kalma mücadelesinde önemli bir hamle olabilir.

Leicester'ın diğer kiralık oyuncusu olan Brighton’dan Facundo Buonanotte, bu sezon dört gol ve iki asistle dikkat çekerken, Edouard Premier Lig’de yalnızca dört maçta forma giydi. Ayrıca, Edouard’ın tek başlangıcı, Eylül ayında Walsall’a karşı oynanan EFL Cup maçında penaltılarla kazanılan bir karşılaşmada olmuştu.

Leicester City’nin yeni teknik direktörü Ruud van Nistelrooy’un yönetiminde, Edouard, Chelsea ve Brentford maçlarının kadrosunda yer almadı ve oyuncunun kulüp için gereksiz hale geldiği düşünülüyor. Jamie Vardy, bu sezon Premier Lig’de dört gol atarak Leicester’ın hücum hattının en önemli ismi oldu. Ayrıca Jordan Ayew ve Patson Daka da forvet seçenekleri arasında bulunuyor.

Leicester City, Premier Lig'de 13 maç sonunda 16. sırada yer alıyor ve düşme hattıyla arasındaki fark sadece bir puan. Takım, 3 Aralık’ta West Ham ile karşılaşacak. Bu, Van Nistelrooy'un teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçı olacak.